"Ves čas najinega sodelovanja sem čutil pokroviteljski odnos, ko pa sem vstopil na polje državne politike pa sploh," je v odzivu na preiskovanje Knovsa zapisal premier Marjan Šarec na svojem profilu na Facebooku. "Knovs je parlamentarna komisija, ki je namenjena nadzoru obveščevalnih služb, do tukaj vse lepo in prav. Ko pa postane spolitiziran organ v službi nekaterih obrazov opozicije, nastanejo težave. Inšpektorat za javni sektor bo opravil nadzor in ugotavljal pravilnost in zakonitost postopkov. Z ugotovitvami bo seznanjen tudi Knovs, kot je to v navadi," je zapisal Šarec.

Doslej ni bilo v moji navadi, da bi se ukvarjal s predsedniki drugih strank. Se pa nekateri precej z menoj, posredno ali... Publiée par Marjan Šarec sur Mardi 15 octobre 2019

Kot poudarja, je Knovs sestavljen iz poslank in poslancev, inšpektorat za javni sektor pa je strokovni organ, zato so po Šarčevem mnenju namigi, da je inšpektorat vladni organ in zato pristranski, neutemeljeni. "Koliko bolj je potem pristranski Knovs, ki ga vodita gospod Tonin in gospod Mahnič, predstavnika opozicije, eden celo predsednik parlamentarne stranke. Da ne govorim, da je član Knovsa tudi gospod Janša, večni predsednik SDS-a."

Direktor Sove Rajko Kozmelj je članom Knovsa, ki se je lotil preiskovanja kadrovanja na Sovi, najprej obljubil vso dokumentacijo o zaposlitvi znanke premierja Marjana Šarca, potem pa si je premislil. Nekateri zaupni podatki naj bi namreč takoj po obisku nadzornikov na sedežu Sove prišli v javnost, zato se je Knovs v torek sestal na nujni seji.

Matej Tonin je v torek za Odmeve Televizije Slovenija dejal, da je po njegovem mnenju največja verjetnost, da je storilec, ki je izdal informacije, uslužbenec Sove. "Te informacije so odtekale iz Sove. Mi smo preverjali, ali bi kdor koli izmed članov Komisije lahko razpolagal s tem, da je bila N.H. v Sovi zaposlena, in ugotovili, da ne, torej je edina možnost Sova. Tu ima direktor Sove problem, kako preprečiti odtekanje informacij. Zdi se, da se znotraj Sove bije bitka, ki škoduje najprej sami Sovi, njenemu delu, potem pa tudi Sloveniji."

Šarec trdi, da bitka s Toninom sega še v čase sodelovanja v Kamniku

"Z gospodom Toninom sva začela pisati skupno zgodovino leta 2010, ko sem za las prišel v drugi krog županskih volitev," je Šarec začel svoj zapis s spominom na lokalne volitve v Kamniku. "Vodilni po prvem krogu je bil moj sedanji politični sopotnik in sodelavec Brane Golubović. Glede na dejstvo, da je gospod Tonin eno leto prej na svojem informativnem portalu Kamničan.si objavil anketo, v kateri se je že videl kot zmagovalca volitev, si mislim, da neuvrstitev v drugi krog ni bila ravno prijetna."

Kot navaja Šarec, sta potem "pač oddelala prvi mandat", Šarec na mestu župana, Tonin pa v opoziciji kamniškega mestnega sveta, kjer je bil, kot priznava Šarec, kdaj tudi konstruktiven. "Me je pa njegov informativni portal ves čas napadal, včasih tudi na neokusne načine."

Kot nadaljuje Šarec, sta se s Toninom pred lokalnimi volitvami leta 2014 dobila in se pogovarjala o nadaljnjem sodelovanju. "Vprašal sem ga, ali me bo podprl v primeru drugega kroga. Napovedal mi je, da bo NSi dobil sedem svetnikov, LMŠ pa štiri, potem bomo pa v drugem krogu videli, kako bo s podporo. Zgodilo se je, da je LMŠ dobil 14 svetnikov, NSi pa 4 (...) A sem mu vseeno takoj ponudil koalicijo, čeprav sem imel na voljo tudi druge opcije, saj nam je manjkal samo en glas do večine. Želel sem pač, da poslanec in župan sodelujeta, ne pa da sta na različnih bregovih, kot je bila to praksa v preteklosti."

Šarec še dodaja, da si s preiskavami, ki jih Knovs izvaja v Sovi, stranka NSi želi priti v politično sredino, vendar ji to "z ministriranjem gospodu Janši" ne bo uspelo. "Naj na koncu parafraziram gospoda Erjavca. Kaj imam skupnega s pokojnim predsednikom vlade, gospodom Drnovškom? Gospoda Janšo in Podobnika. Žal je gospod Tonin izbral njiju, in ne mene."