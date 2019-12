Predsednik vlade se je odzval na pogojevanje DeSUS-a glede sprejetja interventnega zakona. Foto: TV Slovenija

"Gospod Erjavec mora samo vedeti, da če ta interventni zakon pade, potem se bo z novim letom sprostilo 100 milijonov v javnem sektorju. To so nagrade za funkcionarje in druge takšne ugodnosti, ki nanesejo 100 milijonov, in tukaj se ne bo dalo zadeve več ustaviti. Zato bi bilo dobro, da gre interventni zakon skozi, ta upokojenski del pa začne veljati šele decembra 2020 in do takrat se da še marsikaj urediti," je dejal Šarec ob robu slovesnega bogoslužja v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti.

V DeSUS-u vztrajajo, da se morajo pokojnine izredno usklajevati v odstotkih, ne pa nominalno, kot je predlagal SAB, sicer zakona ne bodo podprli, je poročala TV Slovenija.

DeSUS želi zagotovilo

Štirje poslanci DeSUS-a z Erjavcem na čelu pogojujejo jutrišnjo podporo interventnemu zakonu. Do ponedeljka želijo podpise vodij poslancev LMŠ-ja, SD-ja in SMC-ja, da bodo vložili novelo, s katero bodo določili izredno usklajevanje pokojnin v odstotkih, sicer zakona ne bodo podprli. DZ je namreč pretekli teden izglasoval rešitev, po kateri se bodo ob vsaj 2,5-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu pokojnine konec leta 2020 vsem upokojencem zvišale za enak znesek.

Državni svet je na interventni zakon in zakon o izvrševanju proračunov za prihodnji dve leti izglasoval odložilni veto v četrtek, izredna seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci o njunem sprejemu znova odločali, pa je sklicana za ponedeljek popoldne.