Šoltes je na zadnjih volitvah kandidiral na listi DeSUS-a. Foto: BoBo

Zato bo umaknil kandidaturo za to delovno mesto, za katero sicer izpolnjuje vse razpisne pogoje in ima tudi potrebne izkušnje, je navedel za Slovensko tiskovno agencijo.

O tem, da nekdanji predsednik Računskega sodišča in nekdanji evropski poslanec Igor Šoltes umika kandidaturo za direktorja Uradnega lista, je danes že poročal Večer.

Pretekli teden je v javnosti završalo po očitkih, da je generalni sekretar največje vladne stranke LMŠ-ja Brane Kralj politično pritiskal na prvo nadzornico Uradnega lista Ireno Prijović. Ta je povedala, da jo je poklical in dejal, da država pričakuje imenovanje Šoltesa za direktorja Uradnega lista. Prijovićeva je Kralja prijavila Slovenskemu državnemu holdingu in protikorupcijski komisiji, ki je že začela postopek. Dogodek je pod drobnogled vzela tudi policija.

Zadeva ima politične posledice, saj Kralj ne bo več generalni sekretar stranke. Premier in predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je pretekli teden zatrdil, da za klic Prijovićevi ni vedel, Kralj pa je po njegovih besedah ravnal naivno, neizkušeno in nepravilno. Vendar je zanimanje vzbudila tudi Šarčeva izjava, da Kralju, ki je z njim že nekaj let, verjame bolj kot "raznoraznim drugim ljudem, ki verjetno zadeve ne bi prijavili, če bi klical nekdo prave sorte". Šarec je napovedal pogovore o kadrovanju v širšem smislu.

Šoltes je bil sicer vodilni kandidat DeSUS-a na majskih evropskih volitvah, a je ostal pred vrati Evropskega parlamenta. Še pred tem so bila glasna ugibanja, ali se utegne potegovati za prevzem vodenja stranke DeSUS, kjer je že vrsto let trdno v sedlu Karl Erjavec. Šoltes danes na vprašanje potez v prihodnje ni odgovoril.