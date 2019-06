V društvu Sever želijo zaznamovati dogodke ob osamosvojitvi. Foto: MMC RTV SLO/Stane Sršen

"Robert Hvalc je bil rezervni miličnik, ki je bil 28. junija 1991 udeležen v oboroženem spopadu na Ljubljanski ulici v Mariboru. Takrat so pripadniki jugoslovanske armade iz avtomatskega orožja streljali na službeno vozilo milice, ki je patruljirala tam okoli. Pri tem so zadeli vozilo in smrtno ranili omenjenega miličnika, ki je bil takrat star 22 let," je pojasnil predsednik Policijskega veteranskega društva Sever – Maribor Darko Šorli.

Za odprtje spominske sobe in poimenovanje stavbe na Trubarjevi 19 po Robertu Hvalcu so se po njegovih besedah odločili zato, da spomnijo na njegove zasluge ob osamosvajanju Slovenije. "Da ne zbledi spomin, ker tudi v vrstah današnje policije je vedno manj ljudi, ki sploh vedo, kdo je bil Robert Hvalc," je dejal.

Posmrtno prejel častni znak svobode

Hvalc je pokopan na mariborskem pokopališču Pobrežje, leta 1992 pa je posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti države.

Skupaj z njim je bil v vozilu, ki je bilo na današnji dan leta 1991 tarča strelov, še miličnik Zdenko Lilek, ki je bil hudo poškodovan in si je leto pozneje prav tako prislužil častni znak svobode.