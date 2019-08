Foto: Andrej Mihevc

V Kočevskem rogu že desetletja potekajo spominske slovesnosti za po drugi svetovni vojni pobitimi žrtvami, ki so zakopane v prikritih grobiščih, arheološke raziskave pa so pokazale, da v breznu, ob katerem je oblast postavila spominska znamenja, ni slovenskih žrtev, temveč predvsem pripadniki drugih narodnosti, ki so se umikali čez slovensko ozemlje.

Že leta 2003 je profesor na oddelku za zgodovino na ljubljanski Filozofski fakulteti in član vladne komisije za odkrivanje prikritih grobišč Mitja Ferenc s študenti presejali vso zemljo okoli enega od drugih grobišč v Kočevskem rogu – pri Macesnovi gorici – in našel več kot 100 znakov brezjanske Marije, katoliških križcev, domobranskih značk. Te ugotovitve so potrdile nadaljnje arheološke raziskave in terenski pregledi pod vodstvom arheologa Uroša Koširja, pojasnjuje Jože Dežman, predsednik Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

Grobišče je bilo nato minirano in zasuto z več sto kubičnih metrov kamnine. Zadnje miniranje je bilo po Dežmanovih besedah domnevno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

Po podatkih popisov je bilo v Kočevskem rogu pobitih več kot 1.500 Slovencev, pravi Dežman. Foto: Andrej Mihevc

Zdaj je Komunala Kočevje, ki je bila izbrana na razpisu ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, začela nasuti material odstranjevati. "V letošnjem letu bodo odstranili minirano kamenje – okoli 800 kubičnih metrov – , zavarovali brežine, pripravili dostop za arheologe. Iz odstranjenega kamenja bodo uredili delovno ploščad in izboljšali dostopno pot po dosedanji vlaki," potek projekta opiše Dežman. Nato bodo pripravili razpis za arheologe, ki bodo izkopali posmrtne ostanke in jih analizirali. "Desne stegnenice gredo v depo vzorcev za analizo DNK-ja v Škofji Loki, ki ga vodi Forenzični laboratorij MNZ-ja," dodaja Dežman.

Kam bodo izkopane posmrtne ostanke pokopali, se še dogovarjajo. Letos naj bi določili pokopno polje za žrtve iz prikritih grobišč na ljubljanskih Žalah. Komisija obravnava okoli 750 lokacij, kjer naj bi bila po državi prikrita grobišča.