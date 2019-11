Člani in podporniki SD-ja so se danes zbrali na programsko-statutarnem kongresu v Rdeči dvorani v Velenju. Foto: Twitter Socialnih demokratov

Kot je v nagovoru pojasnil Dejan Židan, bodo v stranki definirali ključne odgovore na izzive, ki so pred njimi, in naredili premik v zeleno in v levo. Kot je poudaril, je "neoliberalni kapitalizem z izkoriščanjem človeka, družbe in okolja največji del problema, svet pa pelje v povezano okoljsko, gospodarsko, socialno, politično in varnostno krizo". To bodo, kot napoveduje, spremenili. "Tisto, kar socialna demokracija je in mora biti, je uresničenje koncepta leve širine. Združujemo ljudi skupnih vrednot in prepričanj, pri tem pa gre za mavrico od radikalnejših do zmernejših stališč," je dejal Židan, ki v tej širini vidi moč, ne slabost.

V stranki bodo identificirali ključna tveganja prihodnjih desetletij. Med drugim je Židan naštel vprašanja socialne varnosti, okolja, zdravstvene oskrbe in varnosti. V luči teh izzivov se morajo po njegovem mnenju še bolje povezati in organizirati. Zato bodo, kot napoveduje, z digitalnimi orodji poglobili notranjo demokracijo, razvijati pa želijo tudi partnerstvo s sindikati in nevladnimi organizacijami, s katerimi jih povezujejo skupne vrednote.

.@ZidanDejan "Smo sredi pestre politične jeseni. Pozivamo k pameti.Obžalujemo odločitev @strankalevica. Moje povabilo stranki Levica ostaja. Ne glede na njihove odločitve verjamem,da lahko skupaj tudi v spremenjenih političnih okoliščinah delamo dobre stvari za ljudi." #KongresSD — Socialni demokrati (@strankaSD) November 9, 2019

Dotaknil se je razmer in položaja v Velenju, ki da je socialdemokratsko mesto, ter med drugim izpostavil, da v SD-ju od vlade pričakujejo takojšen pristop k pripravi zakona o zapiranju Premogovnika Velenje, "ki mora opredeliti načine in vire za okoljsko, gospodarsko in socialno obnovo Šaleške doline".

Koalicijo načenja pomanjkanje zaupanja

"Koalicijo načenja pomanjkanje medsebojnega zaupanja," še ugotavlja Židan. Ob tem pa je posvaril, da obstajata dve možnosti: "Ali bomo spet utrdili skupne cilje in voljo, da pospešeno premaknemo stvari, rešimo probleme in uresničujemo koalicijske zaveze, ali pa bo v to posegel nekdo drug z oblikovanjem neke druge, desne vladne večine".

Kot je poudaril, SD poskuša v teh razmerah s pogovorom doseči, da v koaliciji okrepijo razloge, zaradi katerih so prevzeli odgovornost za državo. Hkrati je ponovil, da obžalujejo odločitev Levice. Ta je sporočila, da ni več zavezana sporazumu z vlado. A Židan verjame, da lahko skupaj tudi v spremenjenih političnih okoliščinah delajo dobre stvari za ljudi.

Židan se v uvodnem nagovoru ni mogel izogniti namigom, ki so se tudi pred tokratnim kongresom, čeprav ni volilni, pojavile v povezavi z nezadovoljstvom dela stranke na njegov račun. Poudaril je, da SD v času njegovega vodenja raste. Morda se po njegovih navedbah komu zdijo rezultati preskromni, a ob tem sporoča, da politika ne sme biti tek na kratke proge, ampak je maraton.

"Nekateri se sprašujejo, ali sem pravi človek za to nalogo. Spoštovani kongres, odgovor na to vprašanje leži v tej Rdeči dvorani," je dejal in dodal, da čuti veliko čast in odgovornost, da v prelomnem času vodi socialno demokracijo. Kongresa z naslovom Pogled v prihodnost se udeležujejo funkcionarji in drugi vidni predstavniki SD-ja. Medtem ko med goste niso vabili predstavnikov drugih strank, pa je med razpravljavci nekaj strokovnjakov oz. prepoznavnih obrazov, med drugim direktor družbe Eles Aleksander Mervar, ekonomist Jože P. Damijan in Nina Štros iz Greenpeacea v Sloveniji.