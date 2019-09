Jure Vnuk je v zadnjem letu dni osvojil štiri lovorike. Foto: www.alesfevzer.com

45-letni Vnuk je zmaje popeljal do naslova prvaka Alpske lige, naslova državnega prvaka, dvakrat je v Kranju osvojil tudi naslov pokalnega prvaka Slovenije.

Že v Celju ni bil na klopi

V 1. krogu nove sezone Alpske lige je Olimpija presenetljivo izgubila proti drugi ekipi KAC-a z 0:1. Po koncu tekme je bil Vnuk zelo nezadovoljen, že na sredni tekmi državnega prvenstva v Celju ni več sedel na klopi zmajev. Na začetku sezone je večkrat poudaril, da ni zadovoljen s pristopom nekaterih mladih igralcev ...

V letu in pol uspešno zbiral lovorike

17. januarja 2018 je Vnuk zamenjal Andreja Brodnika na klopi Olimpije. V vlogi "gasilca" mu ni uspelo preobrniti krivulje, Jeseničani so bili v četrtfinalu Alpske lige boljši s 4:0 v zmagah, v finalu državnega prvenstva pa s 3:1 v zmagah.

Lanska sezona je bila za Ljubljančane sanjska. V finalu Alpske lige so premagali Pustertal s 4:3 v zmagah, potem ko so Italijani vodili s 3:1 v zmagah in z 2:0 deset minut pred koncem pete tekme. Olimpiji je uspel epski zasuk, sedmo tekmo je 21. aprila dobila s 3:1 v Brunicu, ko je blestel Miha Zajc. Sijajni napadalec je nato štiri dni zatem v Tivoliju z dvema zadetkoma zagotovil Olimpiji še državni naslov, zmaji so ugnali železarje s 5:2.

Na Dunaju bo ekipo vodil njegov pomočnik Gregor Polončič. Vodstvo kluba bo skušalo kmalu poiskati novega glavnega trenerja.

Alpska liga, 2. krog, danes ob 19.00:

DUNAJ II - SŽ OLIMPIJA

1:0 (-:-, -:-, -:-)

Lindblöm 11.

Sobota ob 18.00:

SIJ ACRONI JESENICE - FASSA

SALZBURG MLADI - VIPITENO

BREGENEZERWALD - LUSTENAU

KAC II - FELDKIRCH

RITTEN - PUSTERTAL

CORTINA - ZELL AM SEE

GARDENA - ASIAGO

Vnaprej odigrana tekma, nedelja ob 17.30:

SŽ OLIMPIJA - FELDKIRCH