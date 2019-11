Anže Kopitar je dosegel deveti gol sezone, a Los Angelesu to ni pomagalo. Foto: AP

Za zmagovalce so zadeli Phil Kessel, Lawson Crouse in Christian Fischer. Fischer je z zadetkom v prazen gol ob koncu 58. minute za vodstvo s 3:1 odločil dvoboj, čeprav so gostitelji sredi predzadnje minute znižali zaostanek, uspešen je bil Nikolaj Prohorkin. Kojoti so zmagali petič na zadnjih sedmih tekmah.

Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar, to sezono vodilni po točkah (24) v svoji ekipi, je v drugi tretjini po podaji Drewa Doughtyja z igralcem več zadel za izenačenje na 1:1. To je bil deveti gol Hrušičana to sezono, skupno pa je dosegel točko na osmih od devetih zadnjih tekem in vsaj točko na 17 od 23 tekem Los Angelesa to sezono.

Jonathan Quick je zaustavil 16 strelov.

"Ko proti kojotom zaostajaš z 0:1, se je težko vrniti. Tekmo je odločil njihov dober start, medtem ko smo mi zaspali in se prepozno vključili v igro," je po tekmi dejal domači hokejist Blake Lizette.

Naslednja tekma Los Angeles čaka v ponedeljek, ko bodo na domačem ledu gostili kalifornijske tekmece San Jose Sharks.

Liga NHL, tekme 23. novembra:

LOS ANGELES - ARIZONA 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Kopitar 23., Prohorkin 59.; Kessel 11., Crouse 36., Fischer 58.

MONTREAL - NY RANGERS 5:6

Montreal je v 23. minuti vodil s 4:0!

WASHINGTON - VANCOUVER ** 1:2

PHILADELPHIA - CALGARY ** 2:3

COLORADO - TORONTO 3:5

WINNIPEG - COLUMBUS 4:3

TAMPA BAY - ANAHEIM 6:2

NEW JERSEY - DETROIT 5:1

CAROLINA - FLORIDA 4:2

ST. LOUIS - NASHVILLE 2:4

BOSTON - MINNESOTA * 5:4

DALLAS - CHICAGO * 2:1

VEGAS - EDMONTON 2:4

SAN JOSE - NY ISLANDERS ** 2:1

* - v podaljšku ** - kazenski streli

Tekme 24. novembra:

FLORIDA - BUFFALO

DETROIT - CAROLINA

ARIZONA - EDMONTON

Vzhodna konferenca Ekipa

Z P PK Toč. Washington Capitals 25 16 4 5 37 Boston Bruins 23 15 3 5 35 New York Islanders 21 16 3 2 34 Carolina Hurricanes 23 14 8 1 29 Florida Panthers 23 12 6 5 29 Pittsburgh Penguins 23 12 7 4 28 Montreal Canadiens 23 11 7 5 27 Philadelphia Flyers 23 11 7 5 27 Toronto Maple Leafs 25 11 10 4 26 Tampa Bay Lightning 20 11 7 2 24 Buffalo Sabres 22 10 9 3 23 Ottawa Senators 23 11 11 1 23 New York Rangers 21 10 9 2 22 Columbus Blue Jackets 22 9 9 4 22 New Jersey Devils 22 8 10 4 20 Detroit Red Wings 25 7 15 3 17