Mladi Slovenci v beloruski prestolnici niso bili kos tekmecem in so izgubili vseh pet tekem. Foto: EPA/Vitali Harbatsiuk BIHA/IIHF

Na lanskem SP divizije I (skupina B) si je Slovenija priborila prvo mesto in nastop na letošnjem drugoligaškem tekmovanju, a je z menjavo generacij izgubila nekaj adutov, lani je blestel zlasti Jan Drozg (5+4/5 tekmah).

Tekmeci so bili v Minsku premočni, še najbližje uspehu so bili risi v 2. krogu, ko so proti Danski izgubili v podaljšku z 1:2. Slovenci so visoko klonili proti Latviji (1:9) in Norveški (2:6), Belorusija pa je zmagala s 4:1.

Edini gol na nedeljski tekmi z Avstrijo je dosegel Maj Tavčar, medtem ko so Avstrijci s suvereno zmago potrdili osvojitev turnirja in preboj med elitno deseterico mladih hokejskih reprezentanc.

Slovenske barve so na SP branili vratarji Žiga Kogovšek, Luka Kolin in Val Usnik, branilci Jaka Bernard, Lan Brun Rauh, Juš Černe, Bine Mašič, Žan Poklukar, Tom Sojer, Nik Širovnik in napadalci Martin Bohinc, Ahmet Jakupovič, Miha Krmelj, Lenart Markun, Erik Mežnar, Aljaž Predan, Žan Primožič, Anže Prostor, Tit Razingar, Gašper Skerlep, Maj Tavčar, Matic Török in Luka Vodlan. Še najbolj nevaren je bil komaj 16-letni Matic Török, ki je kot edini dosegel 2 gola, še trojica Predan, Razingar in Jakupović pa je zbrala po 2 točki.