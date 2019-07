Želim se zahvaliti Cedeviti Olimpiji za priložnost, da se lahko pridružim moštvu. Veselim se izzivov in dejstva, da nam bodo v prihajajoči sezoni nasproti stali močni tekmeci, in da se bomo predstavljali v dveh močnih evropskih tekmovanjih. Moj prijatelj Mirko Mulalić mi je zaupal številne lepe stvari o Ljubljani in navijačih, in veselim se, da bom kmalu stopil na parket in zaigral.

Mikael Hopkins