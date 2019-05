Kawhi Leonard je s 15 točkami v zadnji četrtini poskrbel, da so Raptorsi dobili peto tekmo serije z Bucksi in povedli s 3:2 v zmagah. Foto: Reuters

️ @kawhileonard (35 PTS, 9 AST, 7 REB) scores 15 in the 4th, lifting the @Raptors to a 3-2 series lead with the Game 5 road W! #WeTheNorth #NBAPlayoffs

Game 6: Saturday (5/25), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/NxkxSZ73Dv — NBA (@NBA) 24. maj 2019

Prvo ime čertrtkovega dvoboja v Milwaukeeju je bil Kawhi Leonard, ki je dosegel kar 35 točk, od tega kar 15 v zadnji četrtini, ob tem je prispeval še devet podaj in pobral sedem žog pod obema obročema.

"Ni me strah. Zato sem treniral poleti, želim si samo zmagati. Gre za to, da sem agresiven in ne bežim od ničesar," je Leonard odločen, da popelje Toronto v prvi veliki finale Lige NBA, kjer bi se nato proti dinastiji iz severne Kalifornije udaril za svoj drugi prstan. Leta 2014 je bil Kawhi Leonard namreč celo MVP finala, ko je s San Antoniom postal prvak najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Milwaukee prvič v sezoni izgubil 3 tekme zapored

Za gostujoči uspeh Raptorsov sta vidni delež prispevala še novopečeni oče Fred VanVleet s 7 trojkami in skupno 21 točkami ter Kyle Lowry s 17 točkami. Torontčani so na začetku tekme zaostajali že za 14 točk, a so se pobrali in prizadejali Milwaukeeju tretji zaporedni poraz. Najboljše moštvo rednega dela Lige NBA predtem v celotni sezoni ni doživelo treh porazov po vrsti, zdaj pa so Bucksi zapravili vodstvo z 2:0. Jeleni morajo zdaj najprej v soboto v Kanadi izsiliti sedmo tekmo in jo nato v ponedeljek doma še dobiti, če želijo v finale.

Giannis: Ni predaje

"Ne bomo se predali. Smo najboljše moštvo v ligi, ni predaje. Moramo pokazati vse in dati vse od sebe," je po tekmi bodril soigralce in navijače najučinkovitejši v domači zasedbi Giannis Antetokounmpo (24 točk). Za Bucske je Eric Bledsoe je prispeval 20, Malcolm Brogdon pa je tekmo končal z 18 točkami in 11 skoki.

Slabe 3 minute pred koncem je Milwaukee izenačil na 93:93, sledila je napeta končnica, pri čemer so v zadnji sodniki po ogledu videoposnetkov dvakrat spremenili odločitev in razsodili v korist Raptorsov.

V veliki finale se je že uvrstil ptrvak zadnjih dveh sezon Golden State, ki je v finalu Zahodne konference pometel s Portlandom in v zmagah slavil s 4:0.

@FredVanVleet (21 PTS, 7 3PM) comes up big off the bench once again as the @Raptors (3-2) take Game 5 in Milwaukee! #WeTheNorth #NBAPlayoffs

Game 6: Saturday (5/25), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/U41phKE8xq — NBA (@NBA) 24. maj 2019

LIGA NBA - KONČNICA 2019

Vzhod, finale, peta tekma:

MILWAUKEE (1) - TORONTO (2) 2:3

99:105 (32:22, 17:24, 26:26, 24:33)

Antetokounmpo 24 (9/18 iz igre, 2/3 za tri, prosti meti 4/9), 6 skokov in 6 podaj, Bledsoe 20, Brogdon 18 in 11 skokov, Lopez 16 (7/12 iz igre) in 8 skokov, Hill 12 (2/4 za tri), Middleton 6 (2/9 iz igre), 10 skokov in 10 podaj, Connaughton 3; Leonard 35 (11/25 iz igre, 5/8 za tri), 9 podaj in 7 skokov, VanVleet 21 (7/9 za tri), Lowry 17, Siakam 14 in 13 skokov, Powell 8, Ibaka 6, M. Gasol 4.

Zahod, finale

Že odigrano:

Portland (3) - GOLDEN STATE (1) 0:4

V oddebeljenem tisku izid v zmagah. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.