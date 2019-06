Klub že ima nov logo. Foto: MMC RTV SLO/Tilen Jamnik

"Ta zadeva ni stara par dnevov, ampak par mesecev. Zgodila bi se ne glede na uvrstitev Olimpije v Ligi ABA. Cilj je redno uvrščanje na zaključni turnir Lige ABA in nastopanje v evropskih pokalih -Evropskemu pokalu ali Evroligi. Sestavljali bomo povsem novo ekipo. Klub bo imel sedež v Stožicah, igral bo slovensko ligo. Smo slovenski klub. Temelj bodo slovenski igralci. Hočemo postaviti najboljši center za mlade v Evropi;" je povedal predsednik Petrola Olimpije Tomaž Berločnik, ki še nima odgovore na vsa vprašanja, a dodaja, da bodo znana v prihodnjih tednih.

Združitev morata potrditi še skupščini obeh klubov. Nov klub bo nastal konec julija. Takrat bodo uradno potrdili, kdo je predsednik, direktor, športni direktor in trener. V naslednjih dneh se bodo že pogovarjali o neformalnih funkcijah in igralskem kadru. "Proračun bo združen, v vsakem primeru bo večji kot sta ga imela kluba," je povedal predsednik Cedevite Emil Tedeschi. Zagrebški proračun v prešnji sezoni naj bi bil okoli 2,5 milijona evrov.

Vsi sponzorji, ki so bili do zdaj v Petrolu Olimpiji, ostajajo in podpirajo projekt, je potrdil Berločnik.

"Zdaj je vse v rokah pravnikov. KK Cedevita bo prenesla sedež v Ljubljano, nato se bosta združila oba kluba. Intenzivno potekajo pogovori o vsem. Pogovarjamo se o športnem direktorju, smo v kontaktih s slovenskimi igralci, ki bi bili radi del projekta," je povedal Berločnik.

"To delamo zaradi tega, ker imamo radi košarko," je povedal Tedeschi. "Prvič se združujeta dva profesionalna kluba iz različnih držav. To se še ni zgodilo. To ni prihod še enega sponzorja v Olimpijo, to ni odhod kapitala v drugo državo, to je enakopravna združitev klubov v enega," je povedal Tedeschi. "Vem, da bodo na poti ovire, napačne interpretacije, a naredili bomo vse, da dokažemo, da je projekt dober," je povedal Tedeschi, tudi predsednik Atlantic Grupe, ki ostro obsoja govorice o izdaji nacionalnih interesov.

"V Ljubljani imamo vrhunske pogoje. Stožice so ena najboljših dvoran v Evropi. V Ljubljani ima košarka bogato tradicijo, smo v državi evropskih prvakov," je povedal Tedeschi.

Tako Cedevita kot Petrol Olimpija sta v tej sezoni doživeli hudo razočaranje na domačih parketih. Ljubljančane je v finalu državnega prvenstva premagala Sixt Primorska s 3:0, Cedevito pa je s 4:0 nadigrala Cibona.