Luka Dončić in soigralci so lani dobili 33 tekem, letos jih želijo precej več. Foto: Reuters

V American Airlines Centru bosta prvič združila moči novinec leta Dončić in Kristaps Porzingis. Latvijec je je zadnjo tekmo odigral 6. februarja 2018 za New York. Na tekmi proti Milwaukeeju (89:103) si je strgal križne vezi v kolenu. 31. januarja letos je v menjavi igralcev prišel v Dallas. 12. julija je podpisal petletno pogodbo, prejel bo 158 milijonov ameriških dolarjev.

20-letni Dončić je prvo sezono v najmočnejši košarkarski ligi na svetu končal s povprečjem 21,2 točke, 7,8 skoka in šest podaj. Ljubljančan je bil dobitnik vseh mesečnih nagrad za najboljšega novinca v Zahodni konferenci in prepričljivo je tudi postal novinec leta.

Mavericksi so zadnjič v končnici igrali aprila 2016, ko so v uvodnem krogu izpadli proti Oklahomi z 1:4 v zmagah.

Washington ni med kandidati za visoka mesta na Vzhodu. Največja težava je poškodoba organizatorja igre Johna Walla, ki si je strgal ahilovo tetivo, okrevanje pa bo dolgotrajno. Bradley Beal bo nosil še več bremena. Wizardsi so v Dallasu zadnjič zmagali leta 2009.

Butler se predstavi na Floridi

Miami je v vlogi favorita proti Memphisu, ki je popolnoma sprememnil ekipo. Zelo zanimiv bo debi Jimmyja Butlerja, ki je prišel na Florido iz Philadelphie.

Nuggetse še vedno peče majski poraz proti Portlandu

Portland je na sedmi tekmi polfinala Zahoda premagal Denver v Pepsi Centru s 100:96. Obe ekipi sta zelo močni in prav nič presenetljivo ne bi bilo, če bi se tudi letos srečali v končnici. Damian Lillard in CJ McCollum sta podaljšala pogodbi z Blazersi, Nuggetsi pa stavijo na Nikolo Jokića in Jamala Murrayja. Vlatko Čančar bo imel v ekipi na krilnem položaju zahtevno konkurenco. Za minute s klopi se bo boril z Jeramijem Grantom, Jarredom Vanderbiltom in Špancem Juanchom Hernangomezom.

Sredine tekme:

Ob 1.30:

MIAMI - MEMPHIS

Ob 2.30:

DALLAS - WASHINGTON

Ob 4.00:

PORTLAND - DENVER

CHARLOTTE - CHICAGO

INDIANA - DETROIT

ORLANDO - CLEVELAND

PHILADELPHIA - BOSTON

BROOKLYN - MINNESOTA

SAN ANTONIO - NEW YORK

UTAH - OKLAHOMA CITY

PHOENIX - SACRAMENTO

Četrtkove tekme:

DETROIT - ATLANTA

HOUSTON - MILWAUKEE

GOLDEN STATE - LA CLIPPERS