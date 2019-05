Zion Williamson je generacijski talent, pravijo v ZDA, in naj bi imel v moštvu vpliv, kakršnega imajo LeBron James, Kevin Durant in Anthony Davis. Foto: Reuters

Loterijska sreča je letos še posebej pomembna, saj je prva nagrada "čudež narave", kot so ga poimenovali onkraj luže, Zion Williamson. Še ne 19-letni krilni igralec je enako visok kot Dončić (201 cm), a ima 30 kilogramov več. Primerjajo ga z LeBronom Jamesom. Njegove številke v edini študentski sezoni so bile 21,6 točke, 8,8 skoka, 2,2 podaje, 2,2 odvzete žoge in 1,8 blokade na tekmo. Iz igre je metal 68,3-odstotno, je odličen v tranziciji in obrambi.

Zion Williamson Official Highlights | Duke Forward

Ne gre le za odličnega košarkarja, ampak tudi marketinško zvezdo, ki naj bi še pred prvo tekmo sklenil pogodbo z opremljevalcem športnih copatov za 100 milijonov dolarjev. "To bo prava vojna med elitnimi proizvajalci za njegov podpis. Gre za najbolj tržno osebo, ki sem jo kadar koli videl," meni ameriški marketinški strokovnjak Sonny Vaccaro, ki napoveduje, da bo Williamson kmalu milijarder.

Williamson je soglasen prvi izbor praktično vseh. Slišati je bilo sicer nekaj govoric, da je Phoenix bolj naklonjen branilcu Jau Morantu, a je težko verjeti, da bi močno kritizirano vodstvo Sunsov preskočilo enega največjih talentov zadnjih 20 let.

Dolgoletne kritike so prinesle spremembo loterijskega sistema, ki bo v veljavo prvič stopila letos. Vodstvo lige je hotelo zajeziti namerno izgubljanje, a je v tem uspelo le deloma. Še lani je imelo najslabše moštvo 25 odstotkov možnosti za prvi izbor na naboru, odstotki so se nato nižali, kot je razvidno iz tabele. Letos imajo najslabše tri ekipe manjše, a enake možnosti za prvi izbor. Odstotki za preostale padajo, vendar so ekipe glede možnosti bolj zgoščene kot prejšnja leta.



Lani (št. 1) Letos (št. 1) Letos (top 4) 1. New York 25,0 % 14,0 % 52,1 % 2. Cleveland 19,9 % 14,0 % 52,1 % 3. Phoenix 19,9 % 14,0 % 52,1 % 4. Chicago 11,9 % 12,5 % 48,0 % 5. Atlanta 8,8 % 10,5 % 42,1 % 6. Washington 6,3 % 9,0 % 37,2 % 7. New Orleans 4,3 % 6,0 % 26,3 % 8. Memphis 4,3 % 6,0 % 26,3 % 9. Dallas 4,3 % 6,0 % 26,3 % 10. Minnesota 1,1 % 3,0 % 13,9 % 11. LA Lakers 0,8 % 2,0 % 9,4 % 12. Charlotte 0,7 % 1,0 % 4,8 % 13. Miami 0,7 % 1,0 % 4,8 % 14. Sacramento 0,7 % 1,0 % 4,8 %

Odstotkovno največ možnosti imajo tri najslabše ekipe prejšnje sezone. To so New York, Phoenix in Cleveland. V medijsko najbolj izpostavljenem New Yorku že sanjajo o veliki trojki z Williamsonom, Kevinom Durantom in Kyrijem Irvingom, ki bi ju privabili v prestopnem roku.

2018 NBA Draft Lottery Drawing

Na loteriji bodo izžrebali prve štiri ekipe, druge bodo razporedili glede na učinek v sezoni ‒ od najslabšega navzdol. To pomeni, da zadnji New York ne more pristati na slabšem mestu od petega.

Na trnih bodo tudi navijači Dallasa in Luke Dončića. Če pogledamo status Dallasa, imajo Mavericksi 6 odstotkov možnosti za prvi izbor in 26,3 % možnosti za enega izmed prvih štirih izborov, kar je precej več kot v starem sistemu. Peti Mavericksi ne morejo biti. Če padejo nižje, bodo morali izbor na naboru prepustiti Atlanti zaradi posla na lanskem draftu, ko so dobili Dončića.

Lanska razglasitev NBA-loterije

Rezultati bodo znani v sredo zjutraj okoli 2.40. Pomočnik komisarja Lige NBA bo na oder prinesel 14 kuvert in jih odpiral v obratnem vrstnem redu.

Žrebanje bodo opravili nekaj prej v posebni sobi pred očmi predstavnikov loterijskih klubov. 1.000 potencialnih loterijskih kombinacij razdelijo glede na odstotke iz zgornje tabele. To pomeni, da imajo New York, Phoenix in Cleveland zapisanih 140 dobitnih kombinacij, Chicago 125, deveti Dallas pa 60. V žrebalni boben spustijo kroglice od 1 do 14 in po nekajsekundnem mešanju ven potegnejo štiri kroglice. Lani je bila prva kombinacija 9-12-6-1, ki je pripadala Phoenixu. Žogice nato vrnejo v boben in nato žrebajo kombinacije do zapolnitve prvih štirih mest. Lani so prve tri kombinacije žogic pripadle Sunsom, tako da so drugi Sacramento izžrebali šele v četrtem poskusu.

New York bo v chicaškem večeru na loteriji predstavljal nekdanji odlični igralec Knicksov Patrick Ewing. Cleveland bo zastopal sin lastnika ekipe Nick Gilbert, ki je Cavsom v prejšnjih letih že prinesel srečo. Lanski prvi izbor nabora Deandre Ayton bo predstavljal Phoenix, znameniti Alonzo Mourning pa Miami. Pri Dallasu so se odločili za Cynthio Marshall, izvršno direktorico kluba.