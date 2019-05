Sixt Primorska je sploh prvič zmagala v Stožicah. Petrol Olimpijo je v Tivoliju že večkrat premagala, ob severni ljubljanski obvoznici pa je do torka izgubila vsa štiri medsebojna srečanja. Foto: BoBo

Tekma je imela zelo zanimivo končnico. Minuto in 18 sekund do konca je Miha Lapornik s svojim prvim zadetim košem iz igre poskrbel, da so varovanci Jureta Zdovca zaostajali le za dve točki (72:74). Potem ko je pri izidu 74:76 Lance Harris zgrešil met, so Ljubljančani dobili priložnost, da izsilijo podaljšek. Tri sekunde pred zadnjo sireno je Roko Badžim, s 25 točkami najboljši strelec srečanja, zadel prvi prosti met (75:76), a je moral nato po odločitvi sodnika Saša Petka zaradi majhne praske in nekoliko okrvavljenega komolca na klop. Drugi prosti met je izvajal Dražen Bubnić in ga zgrešil, tako da je zmaga romala na Obalo.

Razburljiva končnica in prva zmaga Sixt Primorske v Stožicah. Koprčani v finalni seriji vodijo z 2:0.

Ob polčasu +9 za Koprčane

V prvi četrtini so gosti z delnim izidom 12:0 povedli s 7:17, dve trojki je dosegel Alen Hodžić. Z dvema trojkama je na drugi strani hitro odgovoril Badžim, eno je dodal Domen Lorbek in po prvih desetih minutah je bil izid 18:22.

Lorbek je bil izza črte uspešen tudi na začetku druge četrtine (21:22), Olimpija je izenačila na 26:26 in povedla z 28:27. Sledil je delni izid 9:0 za Koprčane in njihovo vodstvo z 28:36. Izid prvega polčasa 32:41 je s trojko postavil Marko Jagodić Kuridža.

Najvišja prednost Olimpije pri 53:45

Začetek drugega polčasa je bil po okusu domačih gledalcev. Badžim in Aleksandar Lazić sta s trojkama obdržala stik (38:43), Lazić je nato dodal še eno za novo vodstvo Olimpije po slabih treh minutah nadaljevanja (44:43). Po trojki Lorbka je bilo 49:45, nove štiri točke Lazića pa so Ljubljančane peljale do lepe prednosti s 53:45. Končnico tretje četrtine pa so znova bolje odigrali Primorci, naredili delni izid 11:0 in pred zadnjimi 10 minutami vodili s 55:58.

Trener Koprčanov Jurica Golemac je s svojimi varovanci na pragu osvojitve četrte lovorike v tej sezoni. Foto: BoBo

V zadnjo četrtino so gostitelji vstopili z dvema pomembnima igralcema, ki sta imela po štiri osebne napake. Poleg Lazića je bil to še Marvin Jones. Po minuti in pol so gostje hitro ušli na 55:65, trojko je prispeval Tadej Ferme. Nato se je Sixtu Primorski ustavilo, Olimpija pa se je vztrajno bližala. Slabe tri minute pred koncem je Erjon Kastrati zabil za znižanje na 67:69. Jagodić Kuridža (skupaj 17 točk in 10 skokov) je odgovoril s trojko (67:72), še dva prosta meta je zadel Ivan Marinković (67:74), toda domači se niso predali in grozili vse do konca.

Ljubljančani brez Špana in Šamanića

Medtem ko Primorska nima težav s poškodbami, je Petrol Olimpija znova nastopila oslabljena. Manjkal je prvi organizator igre Jan Špan, v postavi pa ni bilo niti Luke Šamanića. Hrvat se je v ponedeljek zvečer vrnil iz ZDA, kjer je bil na preizkušnji pred naborom Lige NBA.

Lovijo četrti naslov v tej sezoni

Primorci za osvojitev prvega naslova v zgodovini kluba zdaj potrebujejo še eno zmago. Poraza ne poznajo že vse od 7. marca oziroma na zadnjih 21 tekmah, hkrati pa se potegujejo za četrti naslov v tej sezoni, potem ko so že osvojili slovenski superpokal, pokal Spar in Ligo Aba 2. Prvo srečanje v soboto so doma dobili z 79:61, ko so do uvodne zmage prišli težje, kot kaže končni izid.

Zaskrbljeni Jure Zdovc. Foto: BoBo

Finale, druga tekma:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA 0:2

75:76 (18:22, 14:19, 23:17, 20:18)

1.500; Badžim 25, Lazić 13, Lorbek 11,

Jones 10, Bubnić 7, Kastrati 5, Lapornik 4; Jagodić Kuridža 17 in 10 skokov, Hodžić in Marinković po 13, Šiško 9, Čakarun 8 in 11 skokov, Ferme 6, Harris (7 podaj) in Vončina po 4, Vujasinović 2.

Met za dve točki: 15/30; 17/40

Met za tri točke: 11/30; 8/18

Prosti meti: 12/18; 18/23

Skoki: 28; 41

Prva tekma:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

79:61 (17:19, 21:16, 19:18, 19:9)

Tretja tekma, petek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

Morebitna četrta tekma, nedelja ob 18.15:

PETROL OLIMPIJA - SIXT PRIMORSKA

Morebitna peta tekma, torek ob 18.45:

SIXT PRIMORSKA - PETROL OLIMPIJA

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Igrajo na tri zmage.