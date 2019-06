Foto: BoBo

Na zadnji tekmi so Benečani vodili ves čas. Na odmor so odšli s prednostjo devetih točk, v tretji četrtini, ki so jo dobili z 30:17, pa so si že priigrali neulovljivo razliko. Blestela sta Michael Bramos, ki je dosegel 22, in MarQuez Haynes z 21 točkami. Vidmar je na parketu prebil 12 minut, v statistiko pa ob šestih točkah vpisal še tri skoke in podajo. Sassari je v polfinalu izločil glavnega favorita, Olimpio Milano. Venezia je italijanski prvak postala drugič v treh letih, skupno pa je to četrti naslov v zgodovini kluba. Prva dva sta še iz časa druge svetovne vojne.

Vidmar je v finalu v povprečju dosegal dobre tri točke na tekmo. Sicer je v italijanskem prvenstvu na 38 minutah v povprečju igral nekaj manj kot 15 minut in prispeval dobrih pet točk in tri skoke na srečanje. V Fibini ligi prvakov, kjer je Venezia v osmini finala klonila pred Nižnim Novgorodom, je 31-letni Ljubljančan odigral 16 tekem, v dobrih 14 minutah pa je v statistiko vpisoval po šest točk in štiri skoke.

Lani je z beneško ekipo podpisal dvoletno pogodbo, a še ni jasno, kjer bo nadaljeval kariero. Je med glavnimi željami Cedevite Olimpije. Za zmaje je že odigral eno sezono kot posojen igralec Fenerbahčeja. V Turčiji je preživel kar 11 let, igral pa je za Fenerbahče, Bešiktaš Darušakafo in Banvit. Pred tem je bil eden izmed junakov EuroBasketa 2017 član Slovana.

Real želi posoditi Prepeliča

Medtem Marca piše, da Real Madrid načrtuje posojo Klemna Prepeliča. Slovenski branilec se v dresu kraljevega kluba letos ni naigral. V španskem prvenstvu je v povprečju na parketu prebil 11 minut, v Evroligi pa devet. Konkurenca je v ekipi španskih prvakov na njegovem mestu ogromna. Madridski časnik dodaja, da je za zdaj že kar nekaj moštev pokazalo interes za slovenskega ostrostrelca.

26-letni Bistričan je lani v španski prestolnici podpisal dvoletno pogodbo. Pred tem je igral v Franciji za Levallois in Limoges, v Nemčiji za Oldenburg in v Turčiji za Banvit. V domovini je dvakrat oblekel dres Uniona Olimpije, pred tem pa je igral še za Helios in Maribor.