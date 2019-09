Jure Balkovec (drugi z leve) med torkovim treningom na Brdu pri Kranju. Foto: www.alesfevzer.com

Kapetan Jokić, z 98 nastopi daleč najizkušenejši med zdajšnjimi reprezentanti (Josip Iličić ima 40 nastopov manj), bo dvoboj petega kroga kvalifikacij za Euro 2020 izpustil zaradi kartonov. V dozdajšnjem delu bojev za prvenstvo stare celine prihodnje leto je prejšnje štiri tekme odigral v celoti.

Balkovec je edino priložnost za dokazovanje v majici članske izbrane vrste dobil 16. oktobra lani v Stožicah, ko se je Jokić poškodoval in moral v 58. minuti z igrišča. Na zadnjih dveh tekmah Lige narodov novembra proti Norveški in Bolgariji je na njegovem položaju igral Andraž Struna. Tega tokrat ni na seznamu vpoklicanih, saj mu je konec junija potekla pogodba z Anorthosisom Famagusto, novega kluba pa še ni našel.

Da bo Balkovec začel srečanje proti Poljski, je bilo jasno že ob razgrnitvi seznama prejšnji torek v Mariboru. "Jureta smo spremljali po prestopu v Empoli. Prepričan sem, da imamo dobro alternativo za našega kapetana. Ima moje popolno zaupanje," je tedaj dejal selektor Matjaž Kek.

Obljubili so mu minutažo

Belokranjec, ki bo v ponedeljek dopolnil 25 let, je klub zamenjal na začetku avgusta. V Toskano ga je posodila Hellas Verona, kjer je igral v pretekli sezoni in se z njo uvrstil v Serie A.

"V Veroni mi je trener dokaj jasno dal vedeti, da name ne računa, predvsem zaradi tega sem se odločil za nov klub. Na srečo sem svoj status rešil v dveh, treh dneh. Ob zanimanju Empolija nisem preveč razmišljal. Predstavili so mi dober projekt in mi obljubili minutažo. To se je tudi hitro zgodilo, zato sem zelo vesel. Za prve informacije sem se pozanimal tudi pri Leu Štulcu, ki je prav tako poleti odšel tja in je bil takrat že v klubu. Miha Zajc je prav tako vedno govoril le pozitivne stvari o Empoliju," je pojasnil Balkovec, ki je bil v uvodnih dveh krogih Serie B na zelenici vseh 180 minut. V petek se je na obračunu lanskih prvoligašev proti Chievu vrnil v Verono in bil ob remiju z 1:1 na statističnem portalu Sofascore tretji najbolje ocenjeni igralec gostov (7,1).

Kekove besede veliko priznanje in hkrati odgovornost

"Z Empolijem se želimo že v prvi sezoni znova uvrstiti med italijansko elito, o čem drugem ni govora. Na začetku sezone še nismo v optimalni formi oziroma fizični pripravljenosti, zato smo zadovoljni s štirimi točkami s prvih dveh tekem, pa tudi v pokalu smo preskočili že dve oviri," pravi nekdanji nogometaš Domžal, ki je na začetku zdomske kariere pol leta preživel v Bariju. Empoli je v italijanskem pokalu izločil Reggino in Pescaro, za vstop v osmino finala, kjer bi se srečal z Laziem, pa se bo decembra pomeril s Cremonesejem.

"Matjaževe besede ob objavi seznama pomenijo zame veliko priznanje, obenem pa mi nalagajo veliko odgovornost, da dokažem sebi in ekipi, da lahko pomagam in da vrnem zaupanje selektorju. Zavedam se, da so Poljaki najboljša ekipa v naši skupini, a to bo priložnost za dokazovanje vseh, da se lahko merimo tudi proti najboljšim in jim vzamemo točke. Mislim, da z maksimalnim trudom celotne ekipe lahko ustavimo poljske napadalce," je pred petkovim obračunom optimist Balkovec.

Prenos tekem s Poljsko in Izraelom bo na TV SLO 2 in MMC-ju. Tako v petek kot v ponedeljek se bo studijski del začel ob 20. uri.

Petar Stojanović (desno) je do zdaj zbral 10 nastopov za Slovenijo. V petek bo imel na nasprotni strani tudi klubskega soigralca Damiana Kadziorja, ki je junija ob zmagi Poljske nad Izraelom (4:0) dosegel svoj prvi gol za reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com

Stojanović: Dovolj je bilo govorjenja

Na desnem boku ne bo sprememb (Nejca Skubica ni več v izbrani vrsti, Martin Milec je poškodovan), tam bo poskušal svoje naloge čim bolje oddelati Petar Stojanović. "Svoje predstave iz kluba želim prenesti v reprezentanco, čeprav je oboje težko primerjati. Dovolj je bilo govorjenja, kot ekipa moramo pokazati svojo kakovost in si ne privoščiti napak, ki so se na prejšnjih tekmah primerile tudi meni. Veliko nam pomeni, če nas selektor po takšnih napakah zaščiti, a vedno ne more biti tako. Mislim, da se na igrišču že nekaj časa vidi želja, da želimo narediti nekaj več, čeprav izidi tega še ne potrjujejo."

23-letni Ljubljančan se je prejšnji torek z Dinamom uvrstil v Ligo prvakov. "Če pomislim, da je Rosenborg prej izločil Maribor, sem še bolj vesel, da nam je proti Norvežanom uspelo. Tudi v skupinskem delu bomo imeli visoke cilje. Skupina je težka, sploh doma pa ob podpori navijačev lahko presenetimo."

Zagrebčane čakajo boji z Manchester Cityjem, Šahtarjem iz Donecka in Atalanto. Z Josipom Iličićem se bo Stojanović na Maksimiru srečal že čez dva tedna. "Z Jojotom sva se se že pogovarjala o tem, kaj natančno pa naj ostane med nama. Upam, da bova zadovoljna oba (smeh)."

V Zagrebu bi lahko ostal tudi do konca kariere

Za Dinamo igra že tri leta in pol, tudi v tem poletnem prestopnem roku pa kljub govoricam o morebitni selitvi ni zamenjal kluba. "Zelo sem zadovoljen v Zagrebu, ne bi si mogel želeti boljšega. Klub je odlično urejen, osvajamo lovorike, igramo v Ligi prvakov ... Imamo veliko tekem in vsi igralci smo lahko zadovoljni. Vsak nogometaš si seveda želi okusiti igranje v eni izmed petih najboljših lig, a če bo šlo tako naprej, ne bi imel nobenih pripomb, tudi če bi v Dinamu ostal do konca kariere."

V soboto je Stojanović odigral vso tekmo na Poljudu proti Hajduku, veliki hrvaški derbi se je končal z zmago Splitčanov z 1:0. "Ob natrpanem urniku med klubskimi obveznostmi ni bilo časa za pogled proti Poljakom, to prepuščamo selektorju in strokovnemu štabu. Nima smisla, da vsakdo sam nekaj analizira," je še poudaril na Brdu pri Kranju, kjer so slovenski reprezentanti v sredo popoldne opravili zadnji trening. Danes ob 19.30 bodo trenirali v Stožicah.

Slovenski nogometaši se veselijo polnih Stožic proti Poljski.