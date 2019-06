Na obzorju je največji južnoameriški derbi, vendar morajo Argentinci pred tem opraviti z Venezuelo. Foto: Reuters

Brazilci so v Porto Alegreju prevladovali vso tekmo, vendar niso našli poti do mreže ob trdni obrambi Paragvaja, sestavljeni iz petih branilcev. Gostitelji so imeli v prvem delu več kot 70 odstotkov časa žogo v svoji posesti, a si niso ustvarili veliko priložnosti.

Po še enem slabem polčasu je selektor Tite na začetku drugega dela v igro namesto Felipeja Luisa v igro poslal Alexa Sandra. Tempo se je nekoliko dvignil, toda Philippe Coutinho in Arthur nista izkoristila priložnosti.

V 54. minuti je sodnik pokazal na enajstmetrovko po prekršku Fabiana Balbuene nad Firminom, vendar je videoposnetek (VAR) pokazal, da ga je podrl zunaj kazenskega prostora. Dosojen je bil prosti strel, Balbuena pa je moral zaradi rdečega kartona zapustiti igro.

Z igralcem več so bili Brazilci še nevarnejši. Najlepšo priložnost je zapravil Gabriel Jesus, ki je zgrešil tarčo iz neposredne bližine. Nekajkrat se je izkazal vratar Paragvaja Fernandez, v zadnjih minutah pa je Willian stresel še vratnico.

Takoj po 90 minutah so nogometaši pristopili k izvajanju enajstmetrovk. Gustavo Lopez je na začetku zgrešil in dal prednost Brazilcem, ki so jo unovčili kljub zgrešenemu četrtemu strelu Firmina. Strel z bele točke je kot zadnji Paragvajec zapravil Gonzalez, Brazilce pa je v polfinale popeljal Jesus.

Brazilija bo v polfinalu igrala z boljšim iz obračuna Argentina – Venezuela.

46. COPA AMERICA

ČETRTFINALE

BRAZILIJA - Paragvaj * 4:3 (0:0)

* - po streljanju enajstmetrovk

Petek ob 21.00:

VENEZUELA – ARGENTINA (Rio de Janeiro)

Sobota ob 1.00:

KOLUMBIJA – ČILE (Sao Paulo)

Ob 21.00:

URUGVAJ – PERU (Salvador)

Polfinale bo 2. in 3. julija, finale pa 7. julija ob 22.00 v Riu de Janeiru.