Po oktobrskih porazih Slovenije s Severno Makedonijo in Avstrijo, po katerih je izbrana vrsta Matjaža Keka realno ostala brez možnosti za evropsko prvenstvo v nogometu 2020, je šlo kekcem podobno slabo tudi po klubih.

Od jesenske prve Kekove enajsterice je igral in zmagal le Benjamin Verbič, ki pa je na tekmi Dinamo Kijev - Oleksandria vstopil, ko je bil že postavljen končni izid 1:0. Samo v reprezentanci rezervna osrednja branilca Uroš Korun in Miha Blažič sta namreč z igro na zelenici pripomogla k zmagama svojih dveh klubov.

Don't miss @DaniParejo's gorgeous free-kick (1:05) that earned @valenciacf_en a point v Atleti! #AtletiValencia pic.twitter.com/NOXWOaa7EM — LaLiga (@LaLigaEN) 19. oktober 2019 Evrogol Pareja matiral Oblaka, ki pa mu je nato vrnil s parado za ohranitev 1:1

Stebra poljskega in madžarskega prvaka

Poljski prvak Piast Gliwice se je po slabem štartu in izpadu iz Evrope pobral ter je zdaj po petkovem uspehu pri Wisli Krakow (2:1) že na 3. mestu močne Ekstralige. Pomemben člen Piasta je ravno Korun, ki je v celoti odigral 10 od 12 ligaških tekem in 14 od 18 možnih klubskih tekem sezone.

Madžarski prvak Ferencvaros je v soboto dobil veliki madžarski derbi z Ujpestom (1:0), pri čemer je Miha Blažič standardno odigral vso tekmo. 26-letni Primorec je letos za za Fradi namreč odigral vse minute na kar 17 tekmah, na samo dveh pa je dobil prosto. V četrtek čaka Blažiča in preostale zelene orle ključna tekma Evropske lige - gostovanje v Moskvi pri CSKA-ju Jake Bijola.

En gol, ena podaja, zaklenjena vrata in rumeni karton

MMC-jev pregled nogometnih ladij oz. zadnja leta natančneje presek iger slovenskih nogometnih reprezentantov teče jubilejno - deseto - sezono, a izkupiček minulega konca tedna je najslabši v zadnjih treh sezonah! Po klofutah v Skopju in Ljubljani je 26 Kekovih izbrancev skupaj sestavilo izjemno klavrn seštevek: en gol, ena podaja, zaklenjena vrata in rumeni karton.

Pri tem sta dva otipljiva podatka prispevala edina reprezentanta iz Prve lige. Luka Zahović je dosegel 5. prvenstveni gol, a to ni preprečilo visokega poraza Maribora pri Taboru Sežani (1:4). Tretji vratar Nejc Vidmar je ostal četrtič nepremagan proti obupnemu Rudarju, ki ga je Olimpija razbila s 6:0.

Tretji karton Majerja na sedmi tekmi

Edini rumeni karton kroga si je prislužil Žan Majer - na kultnem San Siru je z Leccejem remiziral pri Milanu (2:2) in dobro uro pomagal za dragoceno točko v boju za obstanek. 27-letnik iz Lenarta je bil opomnjen v 44. minuti, kar je njegov tretji rumeni karton na sedmi tekmi v Serii A.

Balkovec podal za prvenec pozabljenega Štulca

V drugi italijanski ligi se je odvil edini števni prispevek reprezentanta v tujini. Po poškodbi kapetana Bojana Jokića prva Kekova izbira na levem boku Jure Balkovec je na nedeljski večerni tekmi Empoli - Cremonese podal za vodilni gol Toskancev.

V 22. minuti je Balkovec po prodoru po levi strani našel Lea Štulca, ki je z 20 metrov sprožil bombo za prvenec v dresu Empolija (video gola Štulca z razdalje na klubski strani od 1:12 dalje). 25-letni Koprčan je v letu 2018 pod Tomažem Kavčičem postal stalni članski reprezentant, a letos se Kek na osrednjega vezista, ki je sicer tudi nazadoval iz Serie A v Serio B, ni spomnil niti enkrat.

Struna brez končnice, kjer je ledino zaoral Delamea

Osrednji branilec Aljaž Struna, ki je pod Kekom postal steber slovenske obrambe, je sklenil s klubsko sezono že pred reprezentančnim premorom, saj je Houston z 10. mestom v Zahodni konferenci MLS-a ostal brez končnice. Kot prvi Slovenec je v končnici ameriško-kanadske elitne lige nastopil Antonio Delamea Mlinar, ki pa je z New Englandom izpadel proti branilcu naslova Atlanti (0:1).

Oblak s parado vrnil Pareju za prejeti evrogol

Prvemu slovenskemu vratarju in drugemu kapetanu je v dresu reprezentance prejel oktobra prejel 3 gole. Predtem je Jan Oblak zaklenil vrata na 5 zaporednih tekmah Atletica in po vrnitvi v Madrid se je končal tudi njegov klubski niz, ki se je razvlekel kar na 557 minut nepremagljivosti. Na dvoboju Atletico - Valencia (1:1) ga je v 82. minuti z izjemnim evrogol s prostega strela premagal Dani Parejo. Gostujočemu kapetanu se je oddolžil z izjemno parado samo nekaj minut zatem, s čimer je Škofjeločan preprečil morebiten domači poraz Atletica, ki sicer zadnje tedne niza predvsem remije.

Iličić vstopil pri vodstvu s 3:0 in doživel izenačenje

Najbolj nenavadno tekmo je doživel prvi slovenski igralec Josip Iličić. Na tekmi Lazio - Atalanta (3:3) je za goste vstopil pri vodstvu s 3:0, a zatem se je udeležencem Lige prvakov vse zalomilo, vendar ne po krivdi Slovenca. Kranjčan je omogočil nekaj protinapadov, iz katerih bi morali Bergamčani zadeti, vsaj za 4:2. Jojota in Boginjo čaka v torek obisk pri Manchester Cityju, kjer bi morali Lombardijci zmagati, saj so v prvih dveh krogih izgubili.

Za izven: Rep odločil soočenje slovenskih napadalcev

Med dosežki Slovencev v tujini, ki niso del reprezentance, izpostavljamo avstrijsko prvo ligo, kjer sta se v nedeljo soočila slovenska napadalca. Swarowski Tirol z Zlatko Dedićem na eni strani in Hartberg z Rajkom Repom na drugi. Obračun v Innsbrucku je na koncu v 61. minuti odločil ravno Rep s tretjim ligaškim golom sezone. Hartberg se je v Bundesligi dvignil na 6. mesto, medtem ko je Tirol obtičal na 9. mestu. Prekaljenemu Dediću v tožabo ostaja status najučinkovitejšega Slovenca v Avstriji s 5 goli.

* ‒ Zaradi poškodb se Črnigoj in Zahović nista udeležila oktobrskega zbora, na katerega sta bila naknadno vpoklicana Janža in Gnezda Čerin.