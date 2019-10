Hočeš-nočeš se morajo NZS, selektor in igralci zazreti v prihodnost, da bodo čez dve in tri leta na vrhuncu, če želijo biti Slovenci znova konkurenčni za velika tekmovanja. Foto: Reuters

Spremembe bodo, zatrjuje Matjaž Kek, ki sicer pojamra nad pomanjkanjem pripravljalnih tekem, a tekmovalno gledano, čakajo moško člansko nogometno reprezentanco Slovenije vse do marca 2021 samo še pripravljalna srečanja.

Čez 17 mesecev se bodo namreč začele kvalifikacije za 22. svetovno prvenstvo v Katarju, do takrat je v nogometnem koledarju predvidenih šest reprezentančnih oken, kar ponuja možnost za 12 tekem, da se obnovi in zgradi konkurenčna ekipa, ki bi se resno potegovala za velika tekmovanja. S takojšnjim preklopom na novi ciklus tudi odpadejo izgovori, da ni dovolj časa in pripravljalnih tekem za uigravanje in zorenje reprezentance za nov vrhunec.

Kaj pa novembrski zaključek evropskih kvalifikacij in seveda še drugo jesen Liga narodov 2020, kjer je predsednik Uefe uredil, da njegova domovina kljub izpadu ostaja v tretjem od štirih razredov? Ali ne bo LN ponujala alternativne poti na prvenstvo, kot je to v primeru evropskega prvenstva?

Najprej teorija Eura 2020: matematično so Slovenci še v igri, a zato morajo prvič premagati Latvijce doma in Poljake v gosteh. Drugič morajo sočasno Avstrijci izgubiti tako s Severnimi Makedonci doma kot z obupnimi Latvijci v gosteh. Tretjič: ob upoštevanju makedonske zmage na Dunaju pa jim mora nato spodleteti v Skopju proti Izraelcem.

Za SP-kvalifikacije ključna Fifina lestvica

Novembra se v Ljubljani in Varšavi s slovenskega zornega kota igra za Fifino lestvico. Dokončna oblika in izhodišča za evropski del kvalifikacij za Katar 2022 sicer še vedno ni povsem znana, a v zadnjih treh ciklusih in tudi zdaj v Aziji in Afriki, se je za žreb izhajalo s Fifine lestvice.

Oblika evropskih kvalifikacij za SP 2022 V Katarju bo še zadnjič na svetovnih prvenstvih igralo 32 reprezentanc, od tega le 13 iz Evrope. 55 članic Uefe bo za kvalifikacije razdeljenih v šest bobnov, predvidoma na podlagi Fifine lestvice julija 2020. Skupinski del bo potekal od 25. marca do 16. novembra 2021.



Zmagovalci 10 skupin se bodo uvrstili neposredno na svetovno prvenstvo, 10 drugouvrščenih gre v dodatne kvalifikacije, kjer se jim bosta pridružili še 2 reprezentanci iz Lige narodov 2020. Ali najboljše uvrščeni v tem tekmovanju izmed vseh tretjeuvrščenih v kvalifikacijah za SP ali pa najbolje uvrščeni iz Lige narodov ne glede na kvalifikacijski uspeh.



Dodatne kvalifikacije za 3 preostala evropska mesta v Katarju bodo odigrane med 24. in 29. marcem 2022. Odvili se bodo trije turnirji s po 4 reprezentancami, odločala bo le ena tekmo na izločanje.

Liga narodov C 2020 Bobni za žreb Lige C (3. marca 2020). Prve štiri države so nosilke, Slovenci so v tretjem bobnu.



33. Grčija

34. Albanija

35. Črna gora

36. Gruzija

---

37. Severna Makedonija

38. Kosovo

39. Belorusija

40. Ciper

---

41. Estonija

42. Slovenija

43. Litva

44. Luksemburg

---

45. Armenija

46. Azerbajdžan

47. Kazahstan

48. Moldavija

Septembra na robu tretjega bobna

Po septembrskih zmagah je Slovenija pridobila pet mest (prehitela je Grčijo, Črno goro in Bolgarijo) in se zavihtela na 58. mesto na svetu. Če upoštevamo samo članice Uefe je Slovenija 31. v Evropi, a na prihajajoči 24. oktobra objavljeni lestvici se pričakuje zdrs zaradi porazov s Severno Makedonijo in Avstrijo. Kvalifikacijske tekme za celinska prvenstva imajo v Fifini formuli koeficient 25, prijateljske tekme v uradnih terminih pa samo 10, prvenstvene tekme EP-ja 35, izločilni boji pa iz kroga v krog več.

S 35. mesta v Južno Korejo, iz 39. v Južno Afriko

Se lahko Slovenija zavihti med trideseterico in s tem v 3. boben za žreb kvalifikacij SP 2022? Ker se bo bržkone upoštevala lestvica iz julija 2020 oz. po koncu evropskega prvenstva, kjer ne pozabimo, da sodeluje kar 24 reprezentanc, so možnosti brez nove zmage nad Poljaki precej pičle. Na Fifini lestvici so neposredno pred Slovenijo v evropskih Top30 Finska, Škotska, Madžarska, Norveška, Bosna in Hercegovina, Češka

Četrti boben za Katar 2022 je tako skorajda usojen Keku. V tolažbo in up: v Južno Korejo/Japonsko 2002 se je Slovenija uvrstila iz 4. bobna oz. 35. mesta v Evropi, v Južno Afriko 2010 pa celo iz 5. bobna oz. 39. mesta v Evropi v času žreba.

Reorganizacija brez bombončka za nižjeligaše

Liga narodov 2020/21 se bo odigrala od septembra do novembra drugo leto. Po reorganizaciji sprejeti 24. septembra na zasedanju izvršnega odbora Uefe v Ljubljani je zdaj v prvih treh ligah po 16 reprezentanc, v najskromnejši četrti pa le 7 ekip. Slovenija je kljub lanskemu izpadu tako nominalno obstala v tretjem evropskem razredu. V Amsterdamu bodo 3. marca izžrebali skupine, pri čemer Slovenci vstopajo kot 42. reprezentanca Evrope.

Slovenija je v primeru zmage v svoji skupini Lige C lahko v najboljšem primeru 33. v Evropi, torej brez možnosti za omenjeni mesti prek Lige narodov za dodatne kvalifikacije za Katar 2022. Tekmovalno tako LN ne prinaša otipljive nagrade za uspeh.

Junija 2022 namesto prvenstva le Liga narodov

Ker bo prihodnje svetovno prvenstvo zimsko in bo potekalo v Katarju med 21. novembrom in 18. decembrom 2022, bo čez tri leta na glavo postavljen celotni nogometni koledar. Tako klubski kot reprezentančni, ligaški, evropski in tudi od Lige narodov 2022.

021 Nogometno razočaranje

Tretja izvedba tretjega reprezentančnega tekmovanja bo tako že pred svetovnim prvenstvom. Junija 2022 bodo tako med 2. in 14. junijem kar 4 krogi Lige narodov, preostala kroga pa bosta na sporedu med 22. in 27. septembrom 2022.

Uspeh v LN-ju podlaga za kvalifikacije

Torej čez tri leta bomo vedeli, ali si lahko Slovenija obeta vsaj zasilni izhod za uvrstitev na Euro 2024 v Nemčiji? Možnost zaključnega turnirja četverica za evropsko prvenstvo je očitno dobrodejna, kar iz zdajšnje skupine G potrjujeta tako Severna Makedonija kot Avstrija, ki imata zagotovljen playoff in sta oktobra prikovala Slovenijo na nogometna realna tla.