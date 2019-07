Vijoličasti, ki igrajo v novih rumeno-belih dresih, so sijajno začeli tekmo. Dino Hotić je namreč v 11. minuti s pravim projektilom z roba kazenskega prostora poslal žogo pod prečko za 1:0. Maribor je v nadaljevanju nadziral položaj na zelenici. Velenjčani niso resneje ogrozili vrat povratnika po poškodbi Jasmina Handanovića.

Sežanci se veselijo vodilnega gola Leona Severja. Foto: www.alesfevzer.com

Leon Sever mož odločitve

Odločitev o zmagovalcu na stadionu Rajka Štolfe v Sežani je padla v 37. minuti. Leon Sever je najprej po podaji iz kota stresel prečko, a se je žoga spet odbila do Severja, ki jo je z roba kazenskega prostora s polvisokim strelom poslal za hrbet celjskega vratarja Metoda Jurharja.

Celjani v 59. minuti ostali brez Vizingerja

Sever popeljal Sežančane v vodstvo

V drugem delu je celjski strateg Dušan Kosić dokaj hitro posegel po dveh menjavah, v igro je poslal tudi novo okrepitev Ivana Božića, a gostom to ni pomagalo. V 59. minuti so namreč ostali brez Daria Vizingerja, ki je prejel drugi rumeni karton. Celjani so klub igralcu manj skušali priti do izenačenja, toda Jakob Novak, ki je bil najnevarnejši, je enkrat meril mimo gola, drugič pa je branil vratar Kraševcev Arian Rener. Sežanci so v 73. minuti zapravili najlepšo priložnost za povišanje vodstva, ko je po protinapadu pred gol pritekel Lazar Milošev, nato pa zelo slabo streljal.

NOGOMET

DRŽAVNO PRVENSTVO

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

Danes ob 20.15:

RUDAR - MARIBOR 0:1 (0:1)

Hotić 11.

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE 1:0 (1:0)

Sever 37.

Nedelja ob 18.00:

MURA - BRAVO

Ob 20.10:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

ALUMINIJ - TRIGLAV 2:1 (0:1)

Vrbanec 56./11-m, Štor 91.; Mlakar 38.