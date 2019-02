Marcos Tavares je za Maribor proti Muri izenačil iz prepovedanega položaja. Denis Klinar je ob zbijanju žoge v lastnem kazenskem prostoru hkrati zbil še muraša Žana Karničnika. Dve odločitvi, ki bi jih po besedah Bojana Prašnikarja VAR spremenil in odločil v korist Mure, da bi ta slavila v Mariboru.

A vzgonski veter v korist nogometnega velikana ni pihal samo v soboto v Ljudskem vrtu, temveč tudi v nedeljo na stadionu Matija Gubca v jadra Olimpije. Ljubljančani so povedli po prelahko dosojeni 11-metrovki, za dobro mero so gostje v Krškem v odločilno vodstvo s 3:1 prišli, potem ko je napadalec Jucie Lupeta kresnil vratarja Marka Zalokarja po nogah.

Štiri sporne odločitve na mlin vodilnih slovenskih klubov. Če bi, recimo, VAR štirikrat res odločil v korist manjšima kluboma, kaj bi bilo drugače? Zmaga Mure in remi Krškega ter uspeh malih?

Uefa pod vodstvom Aleksandra Čeferina je bila skeptična do uvedbe videosodnikov, a po uspehu VAR-a na svetovnem prvenstvu v Rusiji je prišlo v Evropi do hitrega zasuka. VAR je na pohodu, modna muha, ki osvaja, in vprašanje časa je, kdaj bo prišel tudi v skromnejše lige, kot je slovenska Prva liga. Foto: Reuters

Analizira se 1:1, kaj pa 0:1?

Darko Milanič: “Dopolnil bi izjavo po tekmi. Drži, da je Tavares zadel iz ofsajda. Je pa bil pred tem oškodovan NK Maribor, pri golu Mure. Gre za odločitev, ki je močno vplivala na nadaljnji potek tekme."

Slovenska velikana znata pritiskati na sodnike in drug drugega, redko pa priznata, da sta jo najbrž zaradi ugleda in teže v domačem nogometnem prostoru odnesla bolje, kot bi bilo prav. Trener vijoličastih Darko Milanič je po tekmi hvalevredno priznal, da je šlo pri Tavaresu za ofsajd, a dva dni pozneje je dopolnil izjavo prek klubskega Twitterja in pri tem dodal nerazločno sliko, po kateri naj bi tudi Mura povedla iz ofsajda.

Svoj piskrček je nato pristavil še športni direktor Zlatko Zahovič in v zapisu na klubski strani ponovno neposredno napadel sodniško organizacijo, da favorizira Olimpijo. "Pri nas pa se dogaja, da imamo klub, ki nikdar ni oškodovan. To se dogaja že četrto leto zapored, kar nikakor ni naključje. In ob takšnem enosmernem prometu noben VAR ne pomaga," je dodal Zahovič.

VAR pristranski do favoritov?

Po zgodovinski prvi uporabi VAR-a (pomožnih videosodnikov) v Ligi prvakov na tekmi Ajax ‒ Real Madrid je vezist amsterdamskega kluba Frankie de Jong razmišljal: "Mogoče nekaj takšnega, kot je VAR, prelahko odloči v korist velikih klubov." Novo ero v najelitnejšem klubskem nogometu je odprl ravno slovenski sodnik Damir Skomina, kar še dodatno napeljuje nogometne navdušence k vprašanju, kdaj pride VAR tudi v Slovenijo. A ni vse zlato, kar se sveti.

VAR prihaja na Hrvaško in v Srbijo Hrvaška bo VAR dobila z naslednjo sezono 2019/20, pri čemer je ocenjen strošek na 1,3 milijona evrov, od tega ga bo 80 odstotkov pokrila Mednarodna nogometna zveza iz programa Fifa Forward, preostalo pa Hrvaška nogometna zveza. Klubi morajo le zagotoviti sobo za videosodnike. Korak k VAR-u so naredili tudi v Srbiji. Ustanovili so delovno telo, ki bo pripravilo načrt, kako bi funkcioniralo vse skupaj, pa tudi kako bi rešili finančne in infrastrukturne težave, povezane z uvedbo tehnologijo. Tudi v Srbiji predvidevajo stroške uvedbe VAR-a na dober milijon evrov za prvo sezono. Načrt je, da bi VAR v elitni srbski ligi po testiranju začeli uporabljati v sezoni 2021/22.

Nedeljski večer je v 20 minutah poskrbel za dva incidenta in dve odločitvi, ki ravno zaradi VAR-u razburjata nogometne zasvojence. Absurdno smešna najstrožja kazen za Real proti Levanteju in dolgotrajna komedija zmešnjav, ki je na koncu Fiorentini prinesla 11-metrovko za remi proti Interju v 101. minuti!

Najstrožja kazen Realu, četudi je zgrešil Casemira

Real Madrid je v zadnjih tednih dobil serijo ugodnih odločitev videosodnikov. Od 11-metrovke po prekršku zunaj 16-metrskega prostora in razveljavljenega izenačujočega gola na madridskem derbiju pri Atleticu do omenjenega Ajaxa. A druga najstrožja kazen na nedeljski tekmi pri Levanteju v Valencii je zares sprožila val ogorčenja na Iberskem polotoku. Levantejeve Cheick Doukoure je zamahnil, a zgrešil Casemira, toda sodnik Iglesias Villanueva je kljub videu ostal prepričan, da gre za prekršek za enajstmetrovko.

Trikratni zaporedni prvaki Evrope stoično zavračajo razpravljanje o spornih odločitvah sodnikov, ki jim tudi večkrat ponovljeni posnetki iz različnih kotov ne pomagajo k pravilnim odločitvam, kot jih vidi velika večina javnosti. "Pri Realu Madridu ne debatiramo o sojenju. Tega nikoli nismo počeli, tega ne maramo. VAR je uporabna tehnologija, ki koristi športu, je pa res, da vsaka novost potrebuje čas," je direktor Reala Emilio Butragueno še malce podkuril kritikom s hvalnico na račun VAR-a.

Nogometu je dala dodatno vrednost. Sem za VAR, nisem pa za to, da se bo vsake tri minute gledalo na ekran. Selektor Slovenije Matjaž Kek.

Razveljavljen gol zaradi predhodne 11-metrovke na drugi strani

Če so se v Španiji že morali sprijazniti, da njihovi sodniki precej komplicirajo in zavlačujejo s posvetovanji ter odločitvami na podlagi VAR-a, so bili v Italiji prepričani, da je njihovo sprejetje videosodnikov bolj tekoče in da s vsesplošnim oddobravanjem potrjujejo status prve sodniške velesile. A nato je najprej prišla sicer predvidena nevarnost, do katere pa bi moralo priti izjemno redko ‒ ko eno moštvo doseže gol, a je ta razveljavljen zaradi prekrška za 11-metrovko za drugo moštvo v predhodni akciji.

Točno takšen zaplet, ki je poznan tudi v hokeju, se je zgodil prejšnjo soboto na dvoboju SPAL ‒ Fiorentina. Ferrarčani, za katere igra tudi Jasmin Kurtić, so povedli z 2:1, a nato je prišel klic videosodnika, da se je na začetku akcije zgodil ne iz prvega pogleda razviden prekršek za najstrožjo kazen. Namesto zaostanka so gostje prišli do 11-metrovke in vodstva, SPAL se ni več pobral in izgubil kar z 1:4.

Prsi ali roka D'Ambrosia? Strel z bele točke za Fiorentino

VAR je v Italiji prevzel naslovnice po večerni nedeljski drami v Firencah. Sodnik Rosario Abisso je že med tekmo trikrat uporabil pomoč videosodnikov, pri čemer ni blestel s hitrostjo odločitev, za kar je bil soodgovoren tudi videosodnik Michael Fabbri. A ključni dogodek se je zgodil globoko v sodnikovem podaljšku, ko je igranje s prsmi Danila D'Ambrosia označil za igranje z roko. Pomagali niso ne ogorčeni protesti Interja, ne posvetovanje s pomočniki, ne večkratni ogled videoposnetkov, ki so jasno razkrivali, da je branilec Interja umaknil spodnji del roke za telo in je žogo zaustavljal s prsmi. Abisso je vztrajal pri svoji odločitvi in Fiorentina je z bele točke v 101. minuti izenačila na 3:3.

Ko sta trenerja enotna v kritiki uporabe

"Malo smo igrali in veliko smo gledali VAR," je bil kljub točki v 101. minuti nejevoljen trener Fiorentine Stefano Pioli. A če je bil domači strateg še zadržan, je vidno frustrirani Luciano Spalletti izlil svojo dušo novinarjem. "Gre za trenutke, ki vplivajo na kariere. S takšnim izidom bodo jutri ljudje spet govorili, da je Spalletti na izhodnih vratih, ta trener prihaja namesto njega. Star sem 60 let, to so ključne tekme in izidi so odločilni," je v mešanici jeze in obupa razlagal trener Interja.

Vsekakor sta primera iz Valencie in Firenc potrdila argumente nasprotnikov vpeljave tehnologije v nogomet in zlasti vsesplošne uporabe VAR-a. A pri opozarjanju na napačno uporabo pomoči pri sojenju ne gre pozabiti, da ne odloča tehnologija, temveč še vedno sodniki, ki tudi po ogledu videoposnetkov lahko sprejmejo napačno odločitev.