Napadalec iz Konga Streli Mamba je bil blizu hat-tricka, v drugem polčasu je zapravil veliko priložnost. Foto: Reuters

Trener črno-rumenih Lucien Favre je po polomu v Münchnu (0:4) pred dvema tednoma prejel številne kritike. Mnogi strokovnjaki mu napovedujejo, da ne bo dočakal spomladanskega dela na klopi Borussie. "Klassiker" je očitno pustil posledice tudi po reprezentančnem odmoru, saj so Dortmundčani odigrali katastrofalen prvi polčas. Stali so daleč od tekmecev, puščali preveč prostora in bili popolnoma brez idej v napadu.

Lucien Favre je bil zelo zaskrbljen. Njegovi izbranci so se vendarle prebudili v drugem polčasu. Tudi točka je seveda premalo v boju za naslov prvaka. Foto: Reuters

Presenetljivi prvoligaš Paderborn je zbral šele šest točk in je glavni kandidat za selitev v drugo ligo. Tja po proračunu in igralskem kadru tudi spada. Izbranci Steffena Baumgarta se niso prav nič ustrašili izjemnega vzdušja, ki ga je pripravilo 81.365 gledalcev.

Gala predstava Paderborna v prvem polčasu

V peti minuti so gostitelji slabo izvedli kot, Kai Pröger je ušel po desni strani, preigral Nica Schulza in podal pred vrata, kjer je Streli Mamba s petih metrov potisnil žogo v mrežo. Osem minut pred odmorom je Ben Zolinski s svoje polovice sijajno podal v prazen prostor, napadalec iz Konga Mamba pa je stekel sam proti Romanu Bürkija in ga ukanil z desnico.

Žvižgi s tribun stadiona Westfalen se še niso polegli, ko so navijači doživeli nov šok. Gerrit Holtmann je ušel po levi strani, se v kazenskem prostoru otresel Juliana Weigla in z levico poslal žogo med nogama Bürkija v mrežo za neverjetnih 0:3.

Zingerle preprečil preobrat

V sodnikovem dodatku prvega polčasa se je poškodoval še napadalec Paco Alcacer, ki je odšepal v garderobo in vmes močno udaril po steni. Vstopil je Julian Brandt, na začetku drugega polčasa pa še Thorgan Hazard in Achraf Hakimi. Favre je vse tri ase iz rokava potegnil že pred začetkom drugega dela.

Kapetan Marco Reus je tik pred koncem rešil točko. Foto: Reuters

Dortmundčani so drugi polčas začeli odločno. V 47. minuti je Jadon Sancho z natančnim strelom s 13 metrov znižal na 1:3 po podaji Hakimija. Napadi so se vseskozi vrstili, vratar Paderborna Leopold Zingerle pa je bil junak večera. Obranil je nevarna strela Marca Reusa in Brandta. Tudi Mats Hummels in Hazard nista bila natančna.

Šest minut pred koncem je Axel Witsel znižal z glavo po podaji Matsa Hummelsa. Popoln napad Dortmundčanov se je obrestoval v 93. minuti, ko je kapetan Reus izenačil z glavo po podaji Sancha z leve strani.

Točka proti zadnjeuvrščeni ekipi ni nič kaj obetavna napoved za ključno tekmo Lige prvakov, ko Borussia v sredo gostuje na Camp Nou v Barceloni.

12. krog:

BORUSSIA (D) – PADERBORN 3:3 (0:3)

Sancho 47., Witsel 84., Reus 93.; Mamba 5., 37., Holtmann 43.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Weigl, Hummels, Schulz (46./Hakimi), Dahoud (46./Dahoud), Witsel, Sancho, Reus, Guerreiro, Paco Alcacer (45./Brandt).

Paderborn: Zingerle, Jans, Kilian, Schonlau, Collins, Pröger, Gjasula, Vasiliadis (40./Sabiri), Holtmann (62./Antwi Adjei), Mamba, Zolinski (77./Michel).

Sodnik: Chrisan Dingert

Sobota ob 15.30:

BAYER LEVERKUSEN – FREIBURG

EINTRACHT – WOLFSBURG

WERDER – SCHALKE

FORTUNA DÜSSELDORF – BAYERN

UNION BERLIN – BORUSSIA (M)

Ob 18.30:

RB LEIPZIG – KÖLN

(Kampl)

Nedelja ob 15.30:

AUGSBURG – HERTHA

Ob 18.00:

HOFFENHEIM – MAINZ