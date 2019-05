Foto: Reuters

"Na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne ali določljive fizične osebe, vam zaradi varstva osebnih podatkov ne moremo dati odgovorov," so še sporočili s policije in dodali, da je zadeva še v fazi preiskave, zato več informacij ne morejo posredovati. Preiskava v "aferi Seefeld" je torej vse širša, saj so na slovenski policiji še v drugi polovici marca trdili, da tuji varnostni organi do takrat še niso zaprosili za sodelovanje, pa čeprav je nemško državno tožilstvo kot eno od držav, ki je del dopinškega delovanja erfurtskega zdravnika Marka S., omenjalo tudi Slovenijo.

V sredo sta se v zvezi s tem med osumljenimi pojavila tudi prva slovenska športnika. Mednarodna kolesarska zveza (UCI) je sporočila, da je od avstrijskih oblasti dobila obvestilo o domnevnem jemanju prepovedanih poživil, zato je suspendirala Slovenca Kristijana Korena in Boruta Božiča, Italijana Alessandra Petacchija in Hrvata Kristijana Đuraseka. Koren, Božič in Petacchi naj bi se posluževali prepovedanih metod v obdobju 2012-13, Đurasek pa leta 2017, so sporočili iz UCI-ja.

Postopek vodi UCI

Slovenske protidopinške oblasti primera za zdaj ne komentirajo. "Postopek vodi UCI, ki je tudi sporočil novico, zato o tem primeru ne moremo dajati izjav," je o zadevi povedal direktor Slovenske protidopinške agencije (Sloado) Jani Dvoršak. Koren je sicer član ekipe Bahrain-Merida in je bil del moštva na Dirki po Italiji, Božič se je po lanski sezoni upokojil in je športni direktor omenjene ekipe. Đurasek je te dni dirkal v Kaliforniji in je član ekipe UAE Emirates. Petacchi se je upokojil leta 2015, med vsemi pa je najbolj zveneče ime, saj je zmagal na več kot 150 dirkah.

UCI je ob objavi domnevnih dopinških kršiteljev zapisal še, da sodeluje s športnimi in državnimi organi v operaciji Aderlass, predvsem pa s Svetovno protidopinško agencijo in avstrijskimi pravnimi oblastmi. Tako UCI kot Kolesarska protidopinška fundacija (CADF) primera do konca preiskave prav tako ne bosta podrobneje komentirala. Tožilstvo v Münchnu, ki vodi primer proti omenjenemu zdravniku, je takrat še razkrilo, da so krvni doping izvajali v Nemčiji, Avstriji, Italiji, na Švedskem, Hrvaškem, v Finski, Estoniji, Sloveniji, Južni Koreji in ameriški zvezni državi Havaji.