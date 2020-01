Slovenci so imeli lepo podporo s tribun, navdušenje je bilo po prvih dveh nizih na vrhuncu in verjetno nihče ni slutil, da bo Francozem uspel takšen preobrat. Foto: CEV

Naši fantje! Tokrat jim ni uspelo, a so kot vselej dali vse od sebe in tudi tokrat z velikim ponosom nosili dres s slovenskim grbom. Gremo, Slovenija!

#RoadToTokyo #Tokyo2020 #sLOVEvolley pic.twitter.com/lTasb24unN — Slovenia Volleyball (@SloVolley) 09. januar 2020

Od petih olimpijskih krogov so se Slovencem že izrisali trije in še tri četrt četrtega. Uvrstitev v finale turnirja je bila blizu, po sijajni igri in dobljenih prvih dveh nizih je Slovenija v tretjem povedla z 9:6. Nato se je zgodil velik zasuk. Slovenci v napadu nikakor niso mogli več razviti takšne igre kot v uvodnih nizih, Francozi pa so z odličnimi servisi in bloki tehtnico nagnili v svojo korist in bodo v petkovem finalu favoriti za edino olimpijsko vozovnico, ki je na voljo v Berlinu.

Če je v prvem nizu Slovencem uspevalo vse in so tudi v drugi tretjini držali visok ritem igre, so v nadaljevanju Francozi z odličnim blokom pogosto ustavljali slovenske napadalce. Foto: CEV

Izjave po tekmi

Tine Urnaut, kapetan Slovenije: "V tretjem nizu smo imeli pri našem vodstvu, mislim, da z 10:8, tri ali štiri lahke žoge za točko. Priložnosti nismo izkoristili, nismo bili uspešni tako kot v prvih dveh nizih. Nekaj lahkih žog nam je padlo dol, s tem smo dopustili Francozom, da so s serijo Jeana Patryja obrnili tekmo v svojo korist. Začeli so bolje igrati, dobili samozavest in nas nadigrali v vseh elementih."

Jani Kovačič, libero Slovenije: "Prva dva niza smo igrali res perfektno, a žal so Francozi znali na to odgovoriti. Nisem še videl ekipe, da je po takih dveh tako izgubljenih nizih sposobna odgovoriti na takšen način. Mislim, da ne smemo biti jezni, nimamo si česa očitati. Lahko smo razočarani, a vemo, da smo dali vse od sebe, dali smo svoj maksimum, to smo v tem trenutku zmožni. Mogoče smo bili po drugem nizu le malo preveč nepotrpežljivi. Francozi so dobri v blok obrambi, tudi servis jim je danes zares odlično tekel."

Francija končala slovensko pot proti Tokiu

Francija se je prebila v finale turnirja v Berlinu in jo od uvrstitve na olimpijske igre loči še ena zmaga. Foto: CEV

Dejan Vinčić, podajalec Slovenije: "Ne moremo se izgovarjati, da nismo imeli sreče. Sreča nima nič s tem, kar se je danes zgodilo. Po dveh fenomenalnih nizih smo nerazumljivo popustili, sami smo jim dovolili, da se vrnejo v igro. Ko pa se oni enkrat razigrajo, jih je praktično nemogoče zaustaviti. Poskušali smo jih loviti, zmanjkalo nam je tudi moči in izpadlo je tako, kot je."

Jan Kozamernik, bloker Slovenije: "Ponosen sem na prva dva niza, žal nam dela ni uspelo dokončati. Škoda je za tretji niz, v njem bi morali še stisniti. A smo se razleteli na igrišču, prav nič nismo več igrali z glavo. Njim je šlo od rok vse, težko jih je bilo zaustaviti in priti v tisti moment, v katerem smo že bili. Ujeli smo se v njihov mlinček, iz katerega se nam ni uspelo prebiti."