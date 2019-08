Italijanke so bile pričakovano previsoka ovira. Foto: EPA

Pred tem so izgubile proti Poljakinjam in Belgijkam, tudi tedaj s 3:0, v nedeljo pa so s 3:0 premagale Portugalke in dosegle prvo zmago na evropskih prvenstvih.

Slovenke so prvi niz proti Italijankam odigrale dobro in bile blizu vodstvu z 1:0. V končnici so vodile s 24:22, a nato dopustile izenačenje na 24. Italijanke so povedle s 25:24 in 26:25 ter izkoristile drugo zaključno žogo za zmago v prvem nizu s 27:25.

V drugem nizu so azzurre gladko slavile s 25:8, v tretjem pa s 25:17.

Ključna tekma za napredovanje v osmino finala bo dvoboj proti Ukrajini v sredo. Z zmago bi Slovenke za preboj v četrtfinale v nedeljo v Bratislavi igrale proti zmagovalkam skupine D. To bodo najverjetneje Nemke.

Slovenke več upov kot v tekmo proti Italiji polagajo v tekmo proti Ukrajini. Foto: EPA

V drugem nizu sprejem močno padel

Pred dvobojem drugače od tekme proti Belgiji in Poljski iz slovenskega tabora ni bilo izjav o morebitnem presenečenju, čeprav je prav Italija reprezentanca, proti kateri je Slovenija pred štirimi leti v Apeldoornu na Nizozemskem osvojila zgodovinski niz na evropskih prvenstvih. Trenutno je italijanska ekipa za nekaj razredov boljša, tako da realnih možnosti ni bilo, slovenska dekleta pa so zatrjevala, da morajo na tekmi samo uživati.

Že pred tekmo je bilo jasno, da bo slovenski odpor odvisen predvsem od sprejema. In ta je bil v prvem nizu na solidni ravni, bil je dovolj dober, da je lahko Sara Najdič (ta je na mestu podajalke spet dobila prednost pred Evo Mori), uspešno organizirala akcije, ki sta jih uspešno končali predvsem Iza Mlakar (7 točk v prvem nizu) in Saša Planišec (5). Posledica tega je bila, da so bile Slovenke povsem enakovredne, povedle so z 20:18 in prednost dveh točk držale vse do izida 24:22. A nato, kot da bi se ustrašile zmage.

V drugem nizu je sprejem močno padel in stvari so prišle na svoje mesto. Italijanke so že na začetku visoko povedle in prednost večale do konca.

V zadnjem nizu so Slovenke spet zaigrale bolje. Vodile sicer niso, so pa tekmicam dihale za ovratnik do izida 13:15, nato pa dopustile, da Italijanke dosežejo pet zaporednih točk, s tem pa je bilo konec upanj, da bi prišle vsaj do častnega niza.

Odbojkarice doživele tretji poraz na Poljskem

Skupina B, četrti krog:

ITALIJA - SLOVENIJA

3:0 (25, 8, 17)

Italija: Sorokaite 9, Malinov 3, De Gennaro, Folie, Orro, Chirichella 13, Danesi 6, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Sylla 11, Egonu 16, Parrocchiale, Enweonwu.

Slovenija: Mori 1, Grudina 5, Vovk 5, Janežič, Zdovc Sporer, Mikl, Zatković, Mlakar 12, Najdič 2, Pintar, Ščuka 4, Eržen, Planišec 7, Potokar 1.

380 gledalcev

PORTUGALSKA - BELGIJA

1:3 (-13, 24, -20, -11)

Peti krog, sreda ob 20.00:

UKRAJINA - SLOVENIJA

Prvi krog:

POLJSKA - SLOVENIJA

3:0 (12, 22, 23)

Drugi krog:

BELGIJA - SLOVENIJA

3:0 (13, 21, 20)

Tretji krog:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA

3:0 (21, 20, 9)

Lestvica: Italija 12, Poljska in Belgija po 9, Slovenija 3, Ukrajina in Portugalska brez točk.

V osmino finala se uvrstijo najboljši štirje iz vsake skupine.