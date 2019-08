Janja Garnbret je štiri vrhove osvojila v petih poskusih. Foto: EPA

V boju za finale in olimpijske kvote je 20 plezalk, ki so že opravile hitrostno plezanje in balvane, čaka pa jih še težavnostno plezanje. Janja Garnbret je bila v hitrostnem plezanju sedma, na balvanih pa druga. Skupaj ima torej zmnožek 14, kar jo trenutno uvršča na sam vrh.

Količnik 14 ima še Britanka Shauna Coxsey, ki je bila 14. v hitrosti in najboljša na balvanih. Coxseyjeva je bila brezhibna, saj je v štirih poskusih dosegla štiri vrhove. Podobno dobro je šlo tudi Garnbretovi, a je za zadnjo smer potrebovala dva poskusa.

V igri za finale so še tri Slovenke. Lučka Rakovec, Vita Lukan in Mia Krampl so trenutno v spodnji polovici kvalifikantk, a jih čaka še njihova najboljša disciplina.

Kombinacija, kvalifikacije:

# Plezalka Država Hitrost Balvani Težavnost Skupaj 1. Janja Garnbret Slovenija 7 2

14 1. Shauna Coxsey V. Britanija 14 1

14 3. Alexandra Miroslaw Poljska 1 19,5

19,5 4. Futaba Ito Japonska 4 5

20 5. Petra Klinger Švica 8 3

24 6. Miho Nonaka Japonska 5 6

30 7. Anouck Jaubert Francija 2 17

34 8. Akijo Noguči Japonska 10 4

40 9. Di Niu Kitajska 3 19,5

58,5 10. Brooke Raboutou ZDA 6 10

60 ... ... ... ... ...

... 14. Lučka Rakovec Slovenija 15 12

180 14. Vita Lukan Slovenija 20 9

180 18. Mia Krampl Slovenija 19 14

266

Opomba: O končni uvrstitvi odloča zmnožek uvrstitev v posameznih disciplinah.