Predsednik Rokometne zveze Slovenije (RZS) in selektor slovenskih rokometašev Veselin Vujović sta na novinarski konferenci v Ljubljani napovedala popolno mobilizacijo vodstva RZS-ja, stroke in igralskega kadra.

Dolgoletni kapetan slovenske rokometne reprezentance Uroš Zorman je postal prvi pomočnik selektorja Veselina Vujovića. Foto: www.alesfevzer.com

Zorman bo zamenjal Šerbca kot prvi pomočnik Vujovića

Vodstvo RZS-ja je po neprepričljivih junijskih kvalifikacijskih predstavah reprezentance proti Latviji in Estoniji napovedovalo določene spremembe, pred najbolj pomembnim turnirjem v tej sezoni pa povleklo nekatere poteze in na mesto pomočnika imenovalo Uroša Zormana. To dolžnost je v preteklem obdobju selektorja Vujovića imel Uroš Šerbec, v naslednjem pa jo bo opravljal Zorman, ki je pomočnik slovitega Talanta Dušebajeva pri poljskem prvaku Vive Kielce.

Bezjak in Sebastian Skube še pripravljena igrati

Ob tem je pisarna zveze opravila pogovora z Markom Bezjakom in Sebastianom Skubetom, oba igralca sta izrazila pripravljenost in željo po igranju za reprezentanco.

Bobinac: Želimo igrati v Tokiu

"Naša velika želja je, da si vnovič izborimo nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. Ravno zaradi tega je pred nami velika mobilizacija vodstva zveze, stroke in igralskega kadra," je na petkovi novinarski konferenci dejal Bobinac.

Slovenska reprezentanca želi po Riu de Janeiru 2016 znova nastopiti na olimpijskih igrah, tokrat v Tokiu julija in avgusta 2020. Foto: www.alesfevzer.com

Vodstvo ne bo vršilo nobenega pritiska

"Od vodstva zveze in mene osebno ne bo nobenega rezultatskega pritiska, prav tako se ne mislim vmešavati v strokovno delo reprezentance. Vsi vemo, da imamo na klopi selektorja, ki vedno želi zmagati. Mi želimo doseči, da vsak posameznik v izbrani vrsti vloži vse svoje znanje in naredi vse za uspeh projekta Tokio 2020. Izjemno pomembno se mi zdi, da delamo dobro in predano ter si tudi v primeru morebitnega rezultatskega neuspeha lahko pogledamo v oči in rečemo, da smo naredili vse, da bi projekt Tokio 2020 uspel," je še dodal Bobinac.

Zbor reprezentance 20. oktobra v Zrečah, nato tekmi z Nizozemsko in s Srbijo

Slovenski rokometaši se bodo prvič zbrali 20. oktobra v Zrečah. V tednu Evropske rokometne zveze (EHF) bodo opravili številna testiranja in odigrali dve pripravljalni tekmi. Najprej se bodo 25. oktobra v Ormožu pomerili z Nizozemsko, dva dni pozneje pa v Mariboru s Srbijo. Priprave za EP 2020 bodo začeli 25. decembra, do odhoda na Švedsko bodo 4. in 5. januarja 2020 odigrali dve prijateljski tekmi s Črno goro.

Zorman bi lahko v doglednem času prevzel vodenje reprezentance

Na oktobrski akciji bo Vujovićev najtesnejši pomočnik Zorman, ki je že od letošnjega marca vključen v strokovno delo reprezentance. "Za Zormana sem že po koncu njegove igralske kariere dejal, da je eden glavnih kandidatov, ki bi v doglednem času lahko prevzel vodenje reprezentance. Iz njegove generacije je še nekaj igralcev, ki so se odločili za trenerski poklic, a odločitev je padla na Zormana," je o svojem najtesnejšem pomočniku v uvodu dejal Vujović.

Zorman že drugo leto pomočnik Dušebajeva na Poljskem

"Zorman je že drugo leto pomočnik Dušebajeva na Poljskem. Še v času igralske kariere je bil neke vrste podaljšana roka trenerja na igrišču, zdaj bo dobil priložnost še v naši reprezentanci in upam, da jo bo dobro izkoristil. V tem našem strokovnem poklicu se nimam za najboljšega in najpametnejšega, moja želja je, da je v delovni proces vključenih čim več dobrih trenerjev, ki lahko dvignejo kakovost naše igre," je še dodal Črnogorec na slovenski klopi.

Evropsko prvenstvo zadnji vlak za OI v Tokiu

Slovenija bo na evropskem prvenstvu, ki bo med 9. in 26. januarjem 2020 na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji, lovila zadnji vlak za nastop na poletnih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu. Od evropskih reprezentanc ima le Danska zagotovljen nastop v deželi vzhajajočega sonca, tja bo odpotoval tudi prvak EP-ja 2020, najboljše ekipe s tega turnirja pa si bodo izborile nastop na treh kvalifikacijskih turnirjih, ki bodo na sporedu med 16. in 19. aprilom 2020.

Slovenci v prvem delu proti Švedom, Švicarjem in Poljakom

Slovenija bo v prvem delu nastopila v skupini F v Göteborgu, kjer so še Švedska, Švica in Poljska, v primeru preboja v drugi del tekmovanja – vanj se bodo uvrstile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh šestih skupin – pa se bo križala z izjemno močnima skupinama D in E, v katerih so nekatere velesile mednarodnega rokometa, kot so Francija, Danska in Norveška.

Dvanajsti nastop Slovenije na EP-jih

Slovenija bo prihodnje leto dvanajstič nastopila na zaključnem turnirju stare celine. Do zdaj najboljšo uvrstitev je dosegla na domačem EP-ju 2004, ko je osvojila odličje srebrnega leska. Na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmo, na Portugalskem 1994 in na Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 12., na Poljskem 2016 pa 14. mesto.