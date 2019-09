Belinda Bencic je v četrtfinalu Odprtega prvenstva ZDA igrala že pred petimi leti. Foto: Reuters

22-letna Švicarka je v uvodnem obračunu osmega dne na stadionu Arthurja Asha blestela. Forhend je deloval brezhibno, dobila je vse daljše izmenjave z osnovne črte. Osaka ni imela načrta B, Benciceva pa je blestela z raznovrstno igro. Japonka je imela na ameriški turneji na trdi podlagi težave s poškodbo kolena, tudi tokrat se ni dobro gibala.

Osaka bo naslednji teden izgubila prvo mesto na lestvici WTA. Foto: Reuters

"Večjega izziva v ženskem tenisu ni. Vedno je posebno igrati proti prvi igralki sveta. Ugaja mi njena igra, saj ima močne udarce. Tenis vidim kot šahovsko patijo, nikoli ne dosežem veliko "winnerjev". Ogledala sem si sobotno partijo med Osako in Coco Gauff. Uživala sem na stadionu," je dejala Benciceva, ki je bila februarja 2016 že na sedmem mestu na lestvici WTA, nato pa je precej padla zaradi operaciji zapestja.

Že v prvi igri je Osaka izgubila servis, a je nato nanizala tri igre in povedla s 3:2. V enajsti igri je Benciceva prišla do ključnega odvzema servisa, nato pa zaključila prvi niz.

V drugem nizu je Švicarka zadela izjemen bekehend za 0/30, sledila je dvojna napaka in Osaka je brez dobljene točke izgubila začetni udarec. V naslednjih treh igrah na svoj servis je Benciceva oddala le dve točki. Dvoboj je trajal uro in 27 minut.



Švicarka je pravi strup za Japonko, saj je dobila že četrti zaporedni medsebojni dvoboj. Pred današnjim dvobojem jo je letos premagala tudi v Madridu in Indian Wellsu, lani pa še na Hopmanovem pokalu.

Statistika Osaka Bencic Prvi servis (%) 57 61 Asi 9 0 Dvojne napake 3 6 Neizsiljene napake 21 12 Winnerji 26 29 Osvojene točke 55 69 Priložnosti za brejk 1/1 3/7 Točke na mreži 2/6 10/10

Rafael Nadal se se je ekspresno uvrstil v osmino finala. Reuters

Vekićeva rešila zaključno žogo

V sredinem četrtfinalu se bo Benciceva srečala z Donno Vekić. Hrvatica je premagala Julio Görges s 6:7, 7:5 in 6:3. Nemka je pri vodstvo s 5:4 v drugem nizu servirala za zmago in imela v deseti igri zaključno žogo. Vekićeva se je rešila, nanizala tri igre zapored in izenačila na 1:1 v nizih. V odločilnem nizu ji je edini brejk uspel v osmi igri. Dvoboj je trajal dve uri in 45 minut.



"Sploh ne vem, kako sem zmagala. Julia je odlično servirala in imela celo zaključno žogo. V tistem trenutku sem si zaželela zgolj to, da ji vrnem žogo v polje in skušam točko osvojiti po igri z osnovne črte, kar mi je tudi uspelo," je dejala 23-letna Hrvatica.

33-letni Španec je v odlični formi, brez izgubljenega niza se je prebil med najboljših 16. V spodnji polovici tabele je v vlogi favorita in ima lepe možnosti za četrti naslov v Flushing Meadowsu.

Alexander Zverev, ki je v soboto po štirih napetih nizih izločil Aljaža Bedeneta, se bo srečal z Diegom Schwartzmanom.

Pri dekletih se bo Bianca Andreescu srečala s Taylor Townsend. Kanadčanka blesti na trdi podlagi, zmagala je v Indian Wellsu in v Torontu.

NEW YORK, osmina finala (M), tabela

(21.430.000 am. dolarjev, trda podlaga)

WAWRINKA (ŠVI/23) - ĐOKOVIĆ (SRB/1)

6:4, 7:5, 2:1, b.b.

MEDVEDJEV (RUS/5) - KÖPFER (NEM)

3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (2)

FEDERER (ŠVI/3) - GOFFIN (BEL/15)

6:2, 6:2, 6:0

DIMITROV (BLG) - DE MINAUR (AVS)

7:5, 6:3, 6:4

BERRETTINI (ITA/24) - RUBLJOV (RUS)

MONFILS (FRA/13) - ANDUJAR (ŠPA)

A. ZVEREV (NEM/6) - SCHWARTZMAN (ARG/20)

NADAL (ŠPA/2) - ČILIĆ (HRV/22)

Osmina finala (Ž), tabela:

BENCIC (ŠVI/13) - OSAKA (JAP/1)

7:5, 6:4

VEKIĆ (HRV/23) - GÖRGES (NEM/26)

6:7 (5), 7:5, 6:3

ANDREESCU (KAN/15) - TOWNSEND (ZDA)

MERTENS (BEL/25) - AHN (ZDA)

SVITOLINA (UKR/5) - KEYS (ZDA/10)

7:5, 6:4

KONTA (VB/16) - PLIŠKOVA (ČEŠ/3)

6:7 (1), 6:3, 7:5

S. WILLIAMS (ZDA/8) - MARTIĆ (HRV/22)

6:3, 6:4

Č. VANG (KIT/18) - BARTY (AVS/2)

6:2, 6:4