Naftna polja v okolici Murzuka. Foto: Reuters

Po navedbah tamkajšnjih uradnikov in mednarodno priznane vlade je bilo še najmanj 60 ranjenih.

Sile generala Haftarja so priznale napad, a zanikajo, da so bili tarča napada civilisti. V izjavi so zapisali, da so napadali "čadske borce", kakor po poročanju BBC-ja naslavljajo pripadnike ljudstva Tebu, ki nasprotujejo Haftarju.

Samooklicana Libijska narodna vojska, ki jo vodi Haftar, je Murzuk zasedla v vojaškem napadu na začetku leta, s čimer je želela prevzeti nadzor nad z nafto bogatim jugom države.

Haftarjeve sile od 4. aprila izvajajo ofenzivo na Tripolis. Foto: EPA

Haftarjeve sile, ki nadzirajo večino vzhodne Libije, so se pozneje umaknile iz Murzuka in se osredotočile na sever, kjer od 4. aprila izvajajo ofenzivo za zavzetje Tripolisa.

Sile mednarodne vlade so v soboto po navedbah Al Džazire sporočile, da so sestrelile brezpilotno letalo Haftarjevih sil.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da so spopadi med Haftarjem in silami mednarodno priznane vlade od aprila zahtevali več kot tisoč življenj. Ranjenih je bilo več kot 5.750 ljudi. Več kot 100.000 civilistov naj bi tudi zbežalo s svojih domov.

Pozivi k premirju in pogajanjem

Posebni odposlanec Združenih narodov Ghassan Salame je vladne in Haftarjeve sile pozval k premirju ob skorajšnjem začetku muslimanskega praznika kurbanskega bajrama. Tudi Evropska unija je v soboto pozvala k trajnemu premirju in obnovitvi pogajanj. Enako je v telefonskem pogovoru z egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom Al Sisijem storil francoski predsednik Emmanuel Macron.

Potniško letalo v navzkrižnem ognju

Letališče Mitiga. Foto: Reuters

Prav tako v nedeljo se je v prestolnici potniško letalo libijske letalske družbe s 124 potniki ob pristanku blizu Tripolisa za las izognilo obstreljevanju. Za napad še nihče ni prevzel odgovornosti.

Letališče Mitiga so po incidentu zaprli in do nedelje ponoči preusmerili ves promet na 200 kilometrov oddaljeno letališče Misrata.

Odposlanec Salame je pretekli teden opozoril Varnostni svet ZN-a na vse večjo pogostost napadov na letališče Mitiga, ki je pod nadzorom mednarodno priznane libijske vlade.

Njegova pisarna je v nedeljo obsodila ponavljajoče se naključno obstreljevanje edinega letališča, ki ga uporabljajo milijoni civilistov, prek njega pa v Libijo prihaja tudi mednarodna pomoč.

Haftar vladne sile obtožuje zlorabe letališča

Letališče so od začetka Haftarjeve ofenzive na Tripolis večkrat zaprli. Haftar libijsko vlado obtožuje, da uporablja letališče za vojaške namene, recimo kot izstrelitveno stezo za turške letalnike, ki napadajo njegove enote.

Mitiga je bila nekdaj tudi vojaško letalsko oporišče, a je bilo mednarodno letališče prestolnice močno poškodovano v spopadih leta 2014, zato so na letališče preusmerili ves civilni promet.