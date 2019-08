Nad Sudanom bo tri leta bedel civilno-vojaški svet. Foto: Reuters

Izjava predvideva ustanovitev skupnega civilno-vojaškega sveta, ki bo nadzoroval oblikovanje prehodne civilne vlade in parlamenta, ki bosta vladala v triletnem prehodnem obdobju.

Ustavno izjavo sta podpisala vodja združenja protestnih gibanj Zavezništvo za svobodo in spremembo Ahmed Rabie in namestnik vodje doslej vladajočega vojaškega sveta, general Mohamed Hamdan Daglo, po pisanju BBC-ja trenutno najvplivnejši mož Sudana.

V nedeljo naj bi generali in vodje protestnikov objavili sestavo prehodnega sveta, v katerem bo pet generalov in šest predstavnikov civilne družbe. Delitev oblasti bo trajala 39 mesecev. General bo vodil civilno-vojaški svet prvih 21 mesecev, predstavnik civilne družbe pa preostalih 18. Nato naj bi sledile volitve.

Novi premier nekdanji uradnik ZN-a

Navdušenje na ulicah Kartuma. Foto: Reuters

Za novega premierja je bil v četrtek imenovan nekdanji visoki uradnik Združenih narodov, ekonomist Abdalah Hamdok, ki ga bo prehodni svet potrjeval v torek. Člane vlade bodo predstavili 28. avgusta. Premierja so izbrali protestniki, vojska pa bo izbrala ministra za obrambo in ministra za notranje zadeve.

Izjava predvideva tudi imenovanje 300-članskega parlamenta, v katerem bo imelo protestno združenje 67 odstotkov sedežev, preostale pa druge politične skupine, ki niso povezane z odstavljenim sudanskim predsednikom Omarjem Al Baširjem.

Dogovor je posledica dolgih pogajanj med predstavniki množičnih protestov, ki so izbruhnili decembra proti Al Baširju, in generali, ki so nekdanjega predsednika aprila odstavili. Protestniki so tudi po tem vztrajali na ulicah, vojska pa je večkrat nasilno posredovala. Po podatkih zdravnikov, povezanih s protestnim gibanjem, je bilo v državi od lanskega decembra v nasilju, povezanem s protesti, ubitih najmanj 250 ljudi.

Navdušenje na ulicah

Ulice Kartuma, na katerih se je zbralo več tisoč ljudi iz vse države, ki so vzklikali "civilna oblast", je ob podpisu izjave preplavilo navdušenje.

Slovesnosti ob podpisu so se udeležili tudi predstavniki drugih afriških držav, na primer etiopski premier Abiy Ahmed, ki je posredoval med stranema, egiptovski premier Mostafa Madbouly, predsednik komisije Afriške unije Moussa Faki ter predsednik Južnega Sudana Salva Kiir Mayardit.