Po besedah premierke zvezne države Novi Južni Wales Gladys Berejiklian so se razmere okoli največjega avstralskega mesta Sydney poslabšale v katastrofalne. "To pomeni, da lahko katerikoli aktivni požar hitro postane zelo nevaren," je povedala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Sydney se duši v dimu številnih požarov, ki divjajo severno, južno in zahodno od mesta. Določeni so od same metropole oddaljeni okoli 130 kilometrov.

Večje ceste okoli mesta so zaprte, zahodno od Sydneyja pa imajo zamudo ali pa so preklicane železniške povezave, poroča Guardian.

"Danes je strašen dan," je popoldne po krajevnem času povedal poveljnik gasilcev v Novem Južnem Walesu Shane Fitzsimmons. "Teh požarov ne bomo pogasili, če ne bo konkretnih padavin," je povedal in dodal, da se z ognjem bori okoli 3.000 gasilcev.

Gori tudi na številnih krajih v zvezni državi Južna Avstralija, kjer pri gašenju sodeluje okoli 1.500 gasilcev.

Obe zvezni državi se v zadnjih dneh soočata z vročinskim valom, kar še otežuje gašenje. V nekaterih predelih Novega Južnega Walesa bi lahko temperature dosegle 47 stopinj Celzija.

Po vsej Avstraliji so požari v zadnjih mesecih požgali najmanj tri milijone hektarjev površin, uničenih pa je bilo najmanj 800 domov. Umrlo je najmanj deset ljudi, številne gasilce in druge ljudi pa so prepeljali v bolnišnice.