Protestniki med sežiganjem izraelske zastave. Foto: AP

Vsakoletni protesti v Iranu na dan Kudsa (arabsko ime za Jeruzalem) so namenjeni izražanju podpore palestinskemu ljudstvu in nasprotovanju državi Izrael.

Letošnji protesti so potekali v znamenju ameriškega mirovnega načrta za Bližnji vzhod. Bela hiša za 25. in 26. junij načrtuje veliko konferenco v Bahrajnu, na kateri pa po izjavah ameriških uradnikov ne bodo govorili o mejah palestinskih ozemelj, statusu Jeruzalema, izraelskih varnostnih zahtevah ali usodi palestinskih beguncev, poroča Associated Press.

Del ameriškega "dogovora stoletja", ki javnosti v celoti še ni bil predstavljen, naj bi bili velike naložbe in infrastrukturni projekti na palestinskih ozemljih, ki naj bi jih financirale bogate arabske države. Načrt naj bi zanemaril palestinsko težnjo po neodvisnosti, zato so ga palestinski voditelji že zavrnili in odpovedali udeležbo v Bahrajnu.

Iranski politični vrh proti ZDA in Izraelu

"Dol z Izraelom". Foto: AP

V Iranu so protesti proti ZDA in Izraelu, ki ga iranske oblasti ne priznavajo, potekali v 950 krajih po državi. V prestolnici Teheran so protestniki sežigali lutke Trumpa ter ameriške in izraelske zastave.

Na protestih sta bila navzoča tudi predsednik Hasan Rohani in zunanji minister Mohamad Džavad Zarif. "Obžalovanja vredno je, da nekateri arabski gojijo iluzijo, da bodo dosegli njegove cilje, če stojijo ob (izraelskem premierju) Netanjahuju," je dejal Zarif. V sredo je iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej napovedal, da ZDA svojega načrta ne bo uspelo vsiliti Palestincem.

V Bagdadu na ulicah milice s podporo Irana

Množica v pakistanskem mestu Lahore. Foto: AP

Protesti so potekali tudi ponekod v Siriji, Libanonu, Pakistanu in Iraku. V iraški prestolnici Bagdad so oborožene milice, ki jih oskrbuje Iran, zakorakale po izraelski zastavi. "Ljudje v naši regiji so nadlegovani s politikami Trumpa in ZDA, ki skušajo prevladati nad voljo ljudi. Danes zavračamo Trumpovo odločitev, da priključi Jeruzalem in ga prizna za prestolnico Izraela," je dejal Moin Al Kazemi, vodja gibanja Badr.

Vse od začetka islamske revolucije pod vodstvom ajatole Homeinija leta 1979 v Iranu in v nekaterih drugih muslimanskih arabskih deželah na zadnji petek ramazana zaznamujejo Kuds (arabsko ime za Jeruzalem). Na ta dan izrazijo podporo Palestincem in nasprotovanje državi Izrael.

V Izraelu dan Jeruzalema ob obletnici konca arabsko-izraelske vojne

Na drugi strani prvega junija dan Jeruzalema praznujejo tudi v Izraelu, vendar na ta državni praznik zaznamujejo ponovno združitev mesta Jeruzalem in vzpostavitev nadzora nad starim delom mesta po šestdnevni arabsko-izraelski vojni leta 1967.