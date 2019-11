Iraški vojak s puško meri na protestnike. Foto: Reuters

Med posredovanjem varnostnih sil je izbruhnilo več spopadov z jeznimi protestniki. Varnostne sile so ob uporabi strelnega orožja, zvočnih granat in solzivca prevzele nadzor nad večino mostov, ki preko reke Tigris povezujejo stanovanjski del Bagdada z vladnimi poslopji v t. i. zeleni coni. Protestniki so ob tem sicer ohranili nadzor nad delom mostu Jumhuriya, na katerem so postavili barikade in se upirajo varnostnim silam.

Te so protestnike pregnale nazaj na trg Tahrir, kjer se ti zbirajo že od začetka protivladnih protestov 1. oktobra. "Policija je zavzela skoraj celotno območje pred nami. Napredujejo, ugibam, da bodo nocoj poskušali zavzeti trg Tahrir," je za Reuters dejal protestnik po imenu Abdullah.

Protestniki pomagajo ranjencu. Foto: Reuters

Viri v policiji in zdravstvu so potrdili, da je med posredovanjem umrlo pet ljudi. Dva človeka sta umrla zaradi strelnih ran, eden pa zaradi počene lobanje, potem ko ga je v glavo zadela pločevinka solzivca. Najmanj 140 protestnikov je bilo ranjenih.

"Mnoge zadenejo šrapneli zvočnih granat, druge se dušijo na solzivcu ali pa jih zadenejo pločevinke. Ljudje so na ta način tudi že umrli," je dejala medicinska prostovoljka Manar Hamad za Reuters med zvoki streljanja in siren.

Mahdi priznal napake in obljubil reforme

Iraški premier Adel Abdel Mahdi je sredi spopadov na ulicah poskušal z izjavo, v kateri je priznal napake, pomiriti dogajanje. "Politične sile in stranke so pomembne institucije v vsakem demokratičnem sistemu in so se zelo žrtvovale, vendar so naredile tudi veliko napak," je dejal in povedal, da so protesti legitimno sredstvo političnih sprememb, vendar je protestnike pozval, naj ne prekinjajo "običajnega življenja".

Mahdi je ob tem obljubil spremembe v volilnem sistemu in napovedal, da bodo prepovedali nošenje orožja nedržavnim oboroženim skupinam, ki jih protestniki obtožujejo pobojev. Protesti so doslej zahtevali več kot 270 smrtnih žrtev, večinoma demonstrantov, približno 11.000 ljudi je bilo ranjenih.

Mahdi je še napovedal, da bo v odgovor na zahteve protestnikov preoblikoval vladni kabinet. Obljubil je tudi reforme, ki naj bi privedle do socialne pravičnosti, zmanjšanja brezposelnosti in izboljšanja osnovnih storitev v državi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Protivladni protesti od 1. oktobra

V petek zvečer so se protestniki v Bagdadu s prižigom sveč in skupinskim branjem Korana spomnili na ubite v protestih. Od 1. oktobra je umrlo najmanj 270 ljudi. Foto: Reuters

Protesti, na katerih večinoma sodelujejo mladi, ki v državi ne morejo dobiti dela, so Irak zajeli v začetku oktobra in se nadaljevali v dveh valovih. V prvem, ki se je začel 1. oktobra, so protestirali proti korupciji, pomanjkanju delovnih mest ter slabemu dostopa do električne energije in pitne vode v državi. Splošna brezposelnost v Iraku je okoli 8-odstotna, vendar je brez dela kar četrtina vseh mladih.

Sredi oktobra je Irak zajel drugi val protestov, na katerih so protestniki dodatno zahtevali odstop vlade, razpustitev parlamenta ter spremembe v političnem sistemu, ki je v veljavi od mednarodne invazije na Irak pod vodstvom ZDA in strmoglavljenja dolgoletnega iraškega voditelja Sadama Huseina leta 2003.

Trgovanje z nafto neprizadeto

Vojska v mestu Basra. Foto: Reuters

Protesti so se iz Bagdada razširili tudi na druga iraška mesta. Na jugu Iraka je po desetih dneh blokade protestnikov znova začelo obratovati pristanišče Um Kasr, preko katerega v državo, prehrambno odvisno od uvoza, pridejo velike količine žita, rastlinskega olja in sladkorja.

Čeprav Mahdi trdi, da so protesti zahtevali več deset milijonov dolarjev gospodarske škode, nemiri niso prizadeli najpomembnejše gospodarske dejavnosti Iraka - izvoza nafte. Oblasti so v z nafto bogatem mestu Basra vzpostavile varnostno območje in protestnikom prepovedalo shode, potem ko sta bila v soboto med spopadi ubita dva protestnika.