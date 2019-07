Britanski tanker spremlja vojaška ladja HMS Montrose. Foto: Reuters

Kot so za Reuters dejali ameriški uslužbenci, so iranske ladje britanskemu tankerju ukazale, naj zapluje v iranske ozemeljske vode in se tam ustavi, a naj bi se same umaknile po opozorilu britanske vojaške ladje, ki je spremljala tanker.

Pet iranskih ladij, ki naj bi pripadale Iranski revolucionarni gardi, naj bi se približalo tankerju Heritage, s katerim upravlja britansko naftno podjetje BP, ko se je odpravljal iz Perzijskega zaliva.

BBC poroča, da naj bi britanska ladja HMS Montrose svoje orožje uperila v iranske ladje in jim ukazala, naj se umaknejo, kar da so potem te brez strelov tudi storile.

Iran zagrozil s povračilom za zaseg njihove ladje

Iran je sicer Veliki Britaniji zagrozil z zasegom enega njenih naftnih tankerjev kot povračilo za zaseg iranskega tankerja ob Gibraltarju prejšnji teden, ki so ga izvedli britanski marinci. Tanker so zasegli, ker naj bi ta dovažal nafto v Sirijo v nasprotju s sankcijami EU-ja. Iran je zanikal, da je bil tanker namenjen v Sirijo.

Iran zahteva, da se njihov tanker izpusti. Teheran je na zagovor poklical britanskega veleposlanika in mu predal pritožbe glede "oblike piratstva". V sredo se je iranski predsednik Hasan Rohani posmehoval Veliki Britaniji in jo označil za "prestrašeno" in "obupano", ker uporablja vojaške ladje za spremstvo svojih tankerjev.

Kot poroča BBC, je ladja HMS Montrose spremljala tudi britanski tanker The Pacific Voyager del poti skozi Hormuško ožino, ta pot pa je minila brez incidentov.

Nova koalicija kot "mednarodna rešitev"?

Tiskovni predstavnik ameriškega centralnega poveljstva (Centcom), ki med drugim nadzoruje ameriške vojaške operacije na Bližnjem vhodu, Bill Urban je po poročanju Guardiana dejal, da so seznanjeni s poročili o "nadlegovanju", ki ga izvaja "mornarica Islamske revolucionarne garde", in dodal, da "grožnje mednarodni svobodi plovbe zahtevajo mednarodno rešitev".

Do novega domnevnega incidenta prihaja po objavi, da skušajo ZDA sestaviti mednarodno vojaško koalicijo, ki naj bi zagotavljala "svobodo plovbe" v regiji. Ameriški zunanji minister Mike Pompeo je prejšnji mesec izrazil upanje, da bo več kot 20 držav, vključno z Združenimi arabskimi emirati in Savdsko Arabijo, sodelovalo pri vzpostavitvi pomorske varnosti.

"Smo v stikih z več državami, da vidimo, ali lahko sestavimo koalicijo, ki bo zagotavljala svobodo plovbe tako skozi Hormuško ožino kot Bab al Mandab," pa je dejal načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA Joseph Dunford.

ZDA Iran obtožujejo, da je odgovoren za junijska napada na tankerja v Omanskem zalivu, Velika Britanija pa pravi, da je Iran "skoraj gotovo" odgovoren. Teheran vpletenost zanika.