Posledice raketnega napada pri mestu Al Dalea, v katerem je umrlo najmanj šest ljudi. Foto: Reuters

Napad se je zgodil po koncu vojaške parade v pokrajini Dale, ki so jo pripravili ob sprejemu novih pripadnikov t. i. Varnostnega pasu, elitnega vojaškega krila Južnega prehodnega sveta, organizacije, ki si prizadeva za ponovno samostojnost južnega Jemna.

Vojaške sile so sporočile, da je v napadu umrlo sedem ljudi, med 15 in 25 ljudi pa je bilo ranjenih. Odgovornost za napad so pripisali uporniškim hutijevcem. Elitne sile in hutijevci si delijo nadzor nad pokrajino Dale, kjer se strani občasno tudi spopadeta. V soboto so južnojemenske vojaške sile sporočile, da so na območju sestrelili brezpilotni letalnik hutijevcev.

Napad se je zgodil kmalu po koncu vojaške parade elitnih sil južnojemenskih separatistov. Foto: Reuters

Hutijevci objavili seznam tarč v Savdski Arabiji

Hutijevci niso prevzeli odgovornosti za napad na vojaško parado niti se niso odzvali na navedbe separatistov. So pa objavili seznam šestih "občutljivih" lokacij v Savdski Arabiji in treh v Združenih arabskih emiratih, ki so na seznamu njihovih vojaških tarč. Hutijevci so prevzeli odgovornost za napad na savdsko rafinerijo podjetja Aramco, vendar so ZDA, evropske države in Savdska Arabija odgovornost za napad pripisale Iranu.

Južnojemenski separatisti se s svojimi silami borijo na strani jemenske vlade, ki je svoj sedež med državljansko vojno prestavila v Aden na jugu Jemna, saj so prestolnico Sano in več drugih pomembnih mest zavzeli hutijevci. Leto po izbruhu državljanske vojne so se vanjo vključile tuje sile – Savdska Arabija je sestavila mednarodno koalicijo za podporo vladi, hutijevce pa podpira Iran.

Separatistične elitne sile urijo in podpirajo Združeni arabski emirati, ki so ključni del vojaškega zavezništva pod vodstvom Savdske Arabije.

Avgusta so se v spopade zapletle tudi koalicijske sile. Med južnojemenskimi separatisti in vojsko jemenske vlade so potekali srditi spopadi za mesto Aden, ki ga je uspelo separatistom tudi večkrat zavzeti. Novembra so nato podpisali dogovor o delitvi oblasti.

20.000 smrtnih žrtev vojaških spopadov

V šest let trajajoči državljanski vojni je bilo po navedbah projekta Acled, ki spremlja položaj v Jemnu, v vojaških napadih ubitih že več kot 100.000 ljudi, med njimi najmanj 12.000 civilistov. Letos je bilo ubitih 20.000 ljudi, je poročal Guardian.

V najrevnejši arabski državi po navedbah organizacij Združenih narodov 16 milijonov ljudi trpi lakoto, pri čemer je najmanj milijon žensk in dva milijona otrok akutno podhranjenih. Ob tem so letos diagnosticirali skoraj pol milijona primerov kolere, ki jo zaradi pomanjkanja zdravil in slabih higienskih razmer težko zdravijo. Vojaški spopadi ob tem še otežujejo dobavo humanitarne pomoči.