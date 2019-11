Vas Suluk leži 10 kilometrov južno od meje. Foto: Reuters

Turško obrambno ministrstvo je za napad obtožilo kurdske borce. "Osem civilistov je umrlo, več kot 20 pa jih je bilo ranjenih v napadu z vozilom bombo," so sporočili po poročanju Al Džazire.

Šlo je za tovornjak, ki ga je razneslo pred pekarno, je za Reuters dejal reševalec. Vas Suluk leži okoli 10 kilometrov južno od meje s Turčijo.

Turčija je ustavila svoje vojaško napredovanje v Siriji po dogovoru z ZDA in Rusijo, ki določa, da se morajo kurdske Ljudske zaščitne enote (YPG), ki so bile ključne v bojih proti t. i. Islamski državi, umakniti vsaj 30 kilometrov od meje. Ankara YPG označuje za teroristično skupino.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je medtem zagrozil z nadaljevanjem ofenzive, češ da ne ZDA ne Rusija niso izpolnile svojih obveznosti glede umika YPG-ja.

Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je po telefonu govoril v soboto, z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom pa se bo v sredo sestal v Washingtonu.

Turčija YPG povezuje z Delavsko stranko Kurdistana (PKK), ki jo za teroristično označujejo tako Turčija kot ZDA in EU.

Ankara namerava na območju, od koder je pregnala sile sirskih Kurdov, naseliti več milijonov sirskih beguncev, ki so nastanjeni v Turčiji.

ZDA: Okoli 600 vojakov v Siriji



Medtem je načelnik ameriške vojske general Mark Milley dejal, da bodo ZDA v Siriji ohranile okoli 500 ali 600 vojakov, vsekakor pa manj kot 1.000, domnevno zaradi boja proti IS-ju.



Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno napovedal, da bo ameriška vojska ohranila nadzor nad sirskimi naftnimi polji in med drugim tudi sirski vladi preprečevala dostop do njih, čeprav je pred tem napovedal popoln umik ameriških sil iz te države, večkrat pa je dejal tudi, da so IS že porazili.



ZDA za vojaško prisotnost v Siriji sicer niso pridobile potrebnega dovoljenja Varnostnega sveta ZN-a ali sirske vlade.