Borisov, Putin, Erdogan in Vučić so skupaj odprli simbolični ventil plinovoda. Foto: Reuters

Plinovod Turški tok s kapaciteto 31,5 milijarde kubičnih metrov plina letno se začne pri mestu Anapa na ruski obali in pod Črnim morjem teče več kot 930 kilometrov do mesta Kiyikoy v evropskem delu Turčije. Tam se ena od dveh cevi poveže s turškim plinskim omrežjem, druga cev pa bo pot nadaljevala proti Evropski uniji.

Turški tok se na svoji poti izogne ozemlju Ukrajine. Ideja o plinovodu pod Črnim morjem je nastala, potem ko se je Rusija zaradi rusko-ukrajinske krize v Ukrajini in pomislekov Evropske komisije odpovedala projektu gradnje plinovoda Južni tok, prek katerega bi ruski plin tudi prek Slovenije dobavljala na evropske trge.

Simbolični ventil plinovoda sta v Carigradu poleg Erdogana in Putina obrnila tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić in bolgarski premier Bojko Borisov. Putin je na slovesnosti poudaril, da Turški tok ni pomemben le za Turčijo in Rusijo, ampak bo povečal tudi varnost energetske oskrbe Evrope.

Erdogan je projektu pripisal zgodovinski pomen in pojasnil, da bo Turčija prek plinovoda dobivala 15,75 milijarde kubičnih metrov plina letno. Turčija se za svoje energetske potrebe zanaša na uvoz, Rusija pa je njena največja dobaviteljica plina.

Predsednika tudi o napetostih na Bližnjem vzhodu

Pred slovesnostjo sta se Erdogan in Putin srečala tudi na dvostranskih pogovorih, na katerih sta razpravljala o razmerah v Siriji in Libiji, kjer njuni državi podpirata nasprotne strani. Govorila sta tudi o stopnjevanju napetosti med Iranom in ZDA v Iraku, ki so se zaostrile po ameriškem atentatu na iranskega generala Kasema Solejmanija.