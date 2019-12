Številne železniške postaje in postaje podzemne železnice so prazne. Foto: Reuters

Zaradi odpovedi hitrih vlakov in podzemne železnice oblasti svarijo pred prometnim kaosom. Zaradi stavke je odpovedanih 90 odstotkov hitrih vlakov. Preklicanih je najmanj pol vlakov, ki Pariz povezujejo z Londonom in Brusljem.

Prizadeta bo tudi pariška podzemna železnica. Ob septembrski stavki zaposlenih na metroju, ko je bilo zaprtih deset od 16 linij, je prišlo do pravega prometnega kaosa. Tokrat bi lahko bilo še huje, saj bo popolnoma zaprtih 11 linij. Stavka bo ena večjih v desetletjih.

Reuters poroča, da so bile v Parizu številne železniške postaje in postaje podzemne železnice zjutraj prazne. Ljudje so odšli na delo s kolesi, se pridružili drugim v avtomobilih ali pa so se odločili za delo od doma.

Ker so z dela odkorakali tudi nekateri kontrolorji letenja, sta francoski letalski prevoznik Air France in britanski nizkocenovni prevoznik Easyjet odpovedala številne polete, obenem pa opozarjata na možnost zamud.

Veliko ljudi se je zaradi stavke na delo odpravilo s kolesom. Foto: Reuters

Trajanje stavke ni vnaprej določeno, pri čemer mnogi obujajo spomin na november in december 1995 v času konservativne vlade Jacquesa Chiraca, ko je bila Francija zaradi nesoglasij med vlado in sindikati glede pokojninske reforme ohromljena skoraj tri tedne, nato pa je vlada popustila in sprejela sindikalne zahteve.

Zaprte bodo tudi številne šole. Ministrstvo za izobraževanje namreč predvideva, da bo stavkalo 55 odstotkov učiteljev. V Parizu naj bi se jih stavke udeležilo 78 odstotkov, zato bo odprtih le okoli 30 odstotkov šol.

V ambulantah za nujno medicinsko pomoč po državi bo delalo manj osebja.

Vlada svari pred nasilnimi protesti

Na Elizejskih poljanah so razporejene protiizgredne enote policije, ki pešcem pregledujejo torbe. Napovedani so namreč protesti, vlada pa svari pred nasilnimi skupinami, ki naj bi se jih tudi udeležile.

Notranji minister Cristophe Castaner je dejal, da pričakujejo tisoče anarhistov in radikalnejših "rumenih jopičev". Odredil je zaprtje trgovin na predvideni trasi protesta.

Macron želi poenostaviti pokojninski sistem

Stavke zaradi nasprotovanja načrtovani spremembi pokojninskega sistema v Franciji potekajo že več mesecev. Predsednik Emmanuel Macron želi z reformo uvesti univerzalni pokojninski sistem, ki bi odpravil bonitete zaposlenih v državnih prevoznih in komunalnih podjetjih ter nekaterih drugih uslužbencev.

Trenutni sistem obsega več kot 40 različnih sistemov, od katerih številni predvidevajo tudi različne starosti za upokojevanje. Macron sistem označuje za nepoštenega in predragega. Predlaga takšnega, v katerem bi imel vsak upokojenec enake pravice glede na število denarja, ki bi ga prispeval.

Bolj levo usmerjeni sindikati, ki jim članstvo in podpora javnosti v zadnjih letih upadata, skušajo ostati pomembni v boju proti Macronu, ki ga "rumeni jopiči" označujejo za predsednika bogatih.

V Franciji ena največjih stavk v zadnjih letih