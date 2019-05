Policija išče napadalca. Foto: Reuters

V petek ob pol šestih popoldne se je, kot so pokazali posnetki nadzorne kamere, napol zakrit moški s kolesom pripeljal pred pekarno v središču mesta, nedaleč stran odložil kovček in odšel. Sledila je eksplozija, v kateri je bilo lažje ranjenih najmanj 13 ljudi, med njimi tudi desetletna deklica. Kot je poročala Erika Štular, naj bi bili v kovčku z razstrelivom tudi vijaki in žeblji.

Po poročanju Reutersa je francoski protiteroristični tožilec Remy Heitz dejal, da predvidevajo, da je omenjeni moški, ki je na begu, odgovoren za eksplozijo. Ob tem je policija sporočila, da jim moškega, ki je imel na glavi kapo in sončna očala, ni uspelo identificirati, prav tako ni znan motiv.

V preiskavi sodeluje 80 preiskovalcev in 30 tehnikov, poroča Le Monde. Po navedbah Heitza so policisti dobili več deset namigov od očividcev, ki jih zdaj preverjajo. Prizorišče je že v petek zvečer obiskal tudi francoski notranji minister Christophe Castaner, ki je odredil poostren nadzor na javnih mestih ter športnih, kulturnih in drugih javnih dogodkih po državi. Župan mesta Gerard Collomb, ki se je danes zjutraj vrnil z obiska iz Japonske, je dejal, da je šokiran nad dogodkom v tem, po njegovih besedah, mirnem mestu. "Za zdaj še ne vemo, kaj se je zgodilo in kaj je v ozadju."