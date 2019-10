Tokratno zasedanje spodnjega doma britanskega parlamenta je prvo v soboto po začetku Falklandske vojne leta 1982. Foto: MMC RTV SLO/EPA

Britanski premier Boris Johnson je na začetku razprave poudaril, da je to "zgodovinska priložnost", da Združeno kraljestvo končno naredi korak naprej. Dogovor po njegovih besedah omogoča državi, da zapusti EU, hkrati pa ohrani "najtesnejše odnose prijateljstva in sodelovanja".

Spomnil je, da so volivci in volivke na referendumu glasovali za izstop iz EU-ja, in pozval poslance in poslanke, da sledijo njihovi volji. Po njegovih besedah je zdaj čas, da se to vprašanje končno reši, saj preveč razdvaja družbo. "Nujno je, da naredimo korak naprej in na novo vzpostavimo odnose s partnerji v EU-ju," je dejal.



Johnson je dogovor označil za "najboljšo možno rešitev", njegova zavrnitev pa bi bila po njegovih besedah "nesmiselna, potratna in globoko razdvajajoča". Brexit po njegovih besedah omogoča Združenemu kraljestvu "da ponovno pridobi nadzor" in tako koristi "celotni državi, vključno s Severno Irsko".

Premier Johnson podporo njegovemu dogovoru z Brusljem označuje za "zgodovinsko priložnost". Foto: Reuters

Corbyn: Ta dogovor je še slabši od prejšnjega



Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je nasprotno zatrdil, da je najnovejši dogovor "še slabši" od predloga Johnsonove predhodnice Therese May.



Obljube o zaščiti okolja in delavskih pravic so po njegovih ocenah "prazne", zato Johnsonu "ne gre zaupati". Treba je zaščititi prihodnje generacije, zato se laburistični poslanci ne bodo pustili "potegniti za nos", je dejal.



Še pred sejo je Johnson v pismu, ki ga je objavil časnik The Sun, Britancem sporočil: "Ponovno lahko prevzamemo nadzor nad našim denarjem, našimi mejami, našimi zakoni. In lahko bomo sklepali prostotrgovinske sporazume po svetu, ki lahko privedejo do na tisoče služb in znižanja vaših položnic".

Johnson bo po nagovoru nekaj ur odgovarjal na vprašanja poslancev in poslank, nato pa se bo začela razprava o predlogu vlade, da naj parlament podpre dogovor o brexitu. Več poslancev in poslank je k temu predlogu vložilo amandmaje. Eden izmed teh zahteva, da bi rok za izstop podaljšali za obdobje, dokler ne bi dogovor dokončno postal zakon. Drugi predvideva trimesečni odlog izstopa, da bi lahko prej izvedli predčasne parlamentarne volitve, tretji pa preklic brexita.

Amandmaje, o katerih bodo poslanci in poslanke glasovali, bo izbral predsednik poslanske zbornice John Bercow. Začetek glasovanj je predviden okoli 15.30 po srednjeevropskem času.

Če bodo poslanci podprli predlog vlade brez amandmajev, bi lahko Združeno kraljestvo iz Unije še izstopilo 31. oktobra. Izstopni dogovor bodo sicer uzakonili s posebnim zakonom, o katerem bi lahko glasovali že na začetku prihodnjega tedna. Če bodo podprli katerega izmed amandmajev, pa je odlog brexita verjetnejši.

Vodja laburistov Corbyn pravi, da je Johnsonov predlog še slabši od predloga Therese May, ki ga je parlament trikrat odločno zavrnil. Foto: Reuters

Predlog za podaljšanje roka za izstop



Predsednik poslanske zbornice Bercow je še pred začetkom razprave napovedal, da bo danes dal na glasovanje dopolnilo poslanca Oliverja Letwina. Ta predlaga, da bi rok za britanski izstop z 31. oktobra podaljšali, dokler ne bi dogovor opravil celotne parlamentarne poti in dokončno postal zakon.



S sprejetjem tega dopolnila bi poslanci Johnsona prisilili, da Bruselj zaprosi za podaljšanje brexita do 31. januarja prihodnje leto, kar ga sicer zavezuje že zakon.



Po poročanju BBC-ja naj bi imel predlog nekdanjega konservativnega poslanca Letwina veliko možnosti, da bi bil sprejet. Če bo parlament to dopolnilo podprl, konservativci napovedujejo, da danes ne bodo glasovali o izstopnem dogovoru. Vir iz Downing Streeta je namreč za BBC poudaril, da bi v primeru sprejetja tega amandmaja konservativci zapustili sejo.



Johnson računa tudi na poslance, ki jih je izključil iz stranke

Za potrditev dogovora Johnson potrebuje 320 glasov, a za zdaj še ni znano, ali bo dobil zadostno podporo. Po poročanju BBC-ja lahko računa na 302 glasova (272 konservativcev, 21 neodvisnih in devet laburističnih poslancev in poslank), proti je 301, med njimi velika večina laburistov. Neodločenih je 36 poslancev in poslank, od tega 15 konservativcev, 15 laburistov in šest neodvisnih.

Johnson upa na podporo tudi 21 poslancev, ki jih je zaradi nasprotovanja prejšnji mesec izključil iz konservativne stranke.

Ob morebitni zavrnitvi dogovora bodo poslanci in poslanke glasovali še o predlogu vlade, ki predvideva izstop brez dogovora. Podpora temu je malo verjetna.

Če parlament ne bodo potrdil niti dogovora niti izstopa brez dogovora, bo moral premier zaprositi za preložitev brexita.