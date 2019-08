Požar se je približal vasi Valleseco. Foto: Reuters

Dva velika požara sta v hribovitem delu otoka izbruhnila v soboto in se nato hitro razširila proti poseljenim območjem. Gašenje otežujejo visoke temperature, močni vetrovi in nizka vlažnost.

"Požar ni niti zajezen, niti stabiliziran, niti nadzorovan," je regionalni predsednik Kanarskih otokov Angel Victor Torres posvaril na posebni tiskovni konferenci in dodal, da so za pomoč zaprosili centralno vlado v Madridu.

Ogenj je doslej uničil 1.700 hektarjev površine, v bližini mesta Tejeda pa so zaprli že 11 cest. Na delu je 700 gasilcev, med njimi 200 pripadnikov vojske, ter deset letal oziroma helikopterjev.

Pri gašenju sodelujejo letala in helikopterji. Foto: Reuters

Zaradi obsežnega požara so na Gran Canarii že pretekli teden evakuirali tisoč prebivalcev. Aretirali so moškega, za katerega sumijo, da je povzročil požar z varjenjem.

Spomin na idejo skupne gasilske enote EU-ja

Na grškem otoku Evboja so gasilci kar tri dni, med torkom in četrtkom, gasili obsežen požar, ki je uničil 2.260 hektarjev gozda. Oblasti so zaradi suma podtikanja požara aretirale dva človeka, čeprav ne izključujejo možnosti, da se je požar začel nenamerno.

Zadnji požari so na Evboju, pri gašenju so sodelovala tudi španska in italijanska letala, so po poročanju grškega portala Ekathimerini obudili debato o skupni gasilski enoti Evropske unije, ki jo je pred dvema letoma prvič omenil predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Uničeni gozdovi in vinogradi na jugu Francije

Prejšnji teden so požari pustošili tudi na jugu Francije. V pokrajini Aude, blizu srednjeveškega mesta Carcassonne, je ogenj pogoltnil 900 hektarjev borovega gozdu. Pri gašenju je po poročanju francoskih medijev sodelovalo 500 gasilcev.

Tudi v Grčiji in Franciji so požarom botrovali močni vetrovi in visoke temperature.