Na meji z Grčijo zaradi mraza umrlo že šest prebežnikov

Grčija je znova postala znova glavna vstopna točka v EU-ju za prebežnike

Atene - MMC RTV SLO, STA

Prebežniki v BiH-u. Foto: Reuters

Na meji med Grčijo in Turčijo so v zadnjih dneh našli že šest prebežnikov, med njimi dve ženski, med 18. in 30. letom starosti, ki so umrli zaradi mraza.