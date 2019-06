V KPN-ju sporočajo, da nimajo razloga, da bi mislili, da je šlo za vdor. Foto: Reuters

Kot poroča BBC, je izpad izviral iz nacionalnega telekoma KPN, vplival pa je tudi na druge telekomunikacijske ponudnike, povezane z njegovim omrežjem. KPN je sporočil, da vzrok še ni znan, a da deluje, da ni šlo za vdor.

Izpad je vplival na fiksno in mobilno telefonijo, povezano s KPN-jevim omrežjem, a najbolj skrb vzbujajoče je bilo nedelovanje številke za nujne primere. Reševalne službe so na družbenih medijih objavile informacije o alternativnih stikih, pri čemer so sprva objavili napačno številko.

Predsednik uprave KPN-ja Joost Farwerck je za javno televizijo NPO dejal, da je omrežje sicer zaščiteno, da bi preprečili okvare, a da zaščita ni delala.

Izvršni direktor KPN-ja Maximo Ibarra naj bi odstopil, čeprav družba poudarja, da ni povezana z izpadom.

V času izpada so bile na ulice po državi razporejene dodatne policijske enote. Oblasti so prebivalcem svetovale, naj gredo v nujnih primerih naravnost v bolnišnico, policijsko ali gasilsko postajo.

Politiki so zaradi nedelovanja številke 112 izrazili šokiranost. "To ne bi smelo biti mogoče," je dejal desnosredinski poslanec Chris van Dam, ki je dodal, da je nerazumljivo, da je številka 112 "tako ranljiva".

KPN sicer ni edini telekomunikacijski ponudnik, ki je nedavno imel težave z omrežjem. Ta mesec je imel Vodafone težave z motnjami svojimi mobilnimi in fiksnimi širokopasovnimi storitvami, kar je vplivalo na naročnike v Veliki Britaniji in nekaj drugih državah.