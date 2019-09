Volilna udeležba je bila pričakovano nizka. Foto: Reuters

Regionalne volitve so potekale po vsej državi, 56 milijonov volivcev je izbiralo guvernerje 16 regij, regionalne parlamente in člane mestnih svetov. V ospredju je bilo dogajanje v Moskvi, kjer so poleti potekali največji protesti v zadnjih šestih letih.

V Moskvi slabitev Enotne Rusije

Kljub vsemu je stranka slavila v večini regij. V moskovskem svetu ima zdaj 25 od 45 sedežev, kar je precej manj kot leta 2014, ko je osvojila 28 sedežev, v svet pa je bilo takrat izvoljenih še 10 poslancev, ki jih je podprla stranka. Največ je, kot navaja Reuters poročanje agencije RIA, pridobila komunistična stranka, ki je osvojila 13 sedežev in jih ima tako pet več kot pred štirimi leti. Med člani sveta je tudi Sergej Mitrohin, ki je na sodišču dosegel, da so mu dovolili kandidirati na volitvah. Preostali mandati v moskovskem svetu bodo v rokah komunistov in drugih prokremeljskih strank.

Opozicijski politiki so pred volitvami pozivali volivce, naj glasujejo za tiste kandidate, ki imajo največ možnosti, da premagajo Kremlju naklonjene kandidate. Kot smo poročali, je moskovska volilna komisija v sredini julija odločila, da na kandidatno listo za volitve ne bo uvrstila najbolj znanih opozicijskih kandidatov, kar je na ulice pognalo številne Moskovčane.

Nizka volilna udeležba v Moskvi

Volilna udeležba na nedeljskih volitvah je bila nizka, v Moskvi je bila 21,63-odstotna, kar je podobno kot na volitvah leta 2014. Zmerna opozicijska stranka Jabloko in Pravična Rusija imata po tri mandate.

Tudi v Sankt Peterburgu je slavila vladajoča Enotna Rusija. Trenutni guverner Aleksander Beglov iz Enotne Rusije je namreč glede na 90 odstotkov preštetih glasov zbral 64,56 odstotka podpore. Sledita kandidatka Nadežda Tihonova iz stranke Pravična Rusija s 16,88 odstotka glasovi in kandidat Civilne platforme Mihail Amosov s 15,92 odstotka glasovi, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Po vseh preštetih glasovih je zmagal tudi trenutni guverner Stavropola Vladimir Vladimirov, ki je prejel 79,65 odstotka glasov.

Na drugi strani pa je v regiji Čabarovsk Enotna Rusija prejela le 12,51 odstotka glasov in se uvrstila za skrajno nacionalistično Liberalnodemokratsko stranko Rusije in komunisti.

Opazovalci volitev so poročali o poskusih volilnih manipulacij ter poskusih, da bi ovirali njihovo delo. Pred volitvami so potekali množični protesti, saj številnim opozicijskim politikom in kritikom Kremlja niso dovolili nastopa na volitvah.