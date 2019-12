Foto: Reuters

Ruska obveščevalna služba FSB je sporočila, da naj bi dva napadalca ruske narodnosti načrtovala napad na množičnem praznovanju novega leta na prostem v Sankt Peterburgu. FSB je dobil namig iz Washingtona, osumljenca napada so aretirali 27. decembra.

Med telefonskim pogovorom se je ruski predsednik Vladimir Putin zahvalil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu. Več informacij ni znanih. Predsednika sta se ob tem strinjala, da bosta državi nadaljevali z bilateralnim sodelovanjem za preprečitev terorizma.

Ameriške obveščevalne službe so že pred dvema letoma preprečile bombni napad v Sankt Peterburgu na cerkev. Rusija je pogosto tarča napadov skrajnih skupin, med njimi Islamske države.

Kljub zaostritvi odnosov, dobri stiki med državama

Odnosi med Rusijo in ZDA so se začeli zaostrovati po ruski priključitvi Krimskega polotoka leta 2014, še dodatno pa so se zaostrili, ko je javnost pricurljala informacija, da naj bi se Rusija vmešala v ameriške predsedniške volitve leta 2016, na katerih je zmagal Trump.

Putin in Trump sta sicer večkrat opravila telefonski pogovor, v katerem je beseda tekla predvsem o stanju v Siriji, jedrskemu sporazumu, Severni Koreji in trgovini.