Putin je na Finskem opozoril pred možnostjo ameriškega nameščanja raket v Evropi. Foto: Reuters

Moskva in Peking želita 15-članski svet sklicati pod točko dnevnega reda "grožnje mednarodnemu miru in varnosti". Zahtevali bodo, da vodja ZN-a za razorožitev Izumi Nakamitsu Varnostni svet seznani z dogajanjem.

ZDA so v ponedeljek preizkusile manevrirno raketo srednjega dosega Tomahawk, ki je bila po pogodbi o prepovedi raket srednjega dosega (med 500 in 5500 kilometrov) iz leta 1987 (INF) prepovedana.

Moskva in Washington sta 2. avgusta odstopila od pogodbe. ZDA in Nato so Moskvo obtoževali, da Rusija z razvojem rakete 9M729 (SSC-8) krši pogodbo. Moskva je navedbe vseskozi zanikala.

Rusija bo odgovorila na ameriško nameščanje v Evropi

Predsednik Rusije Vladimir Putin je v sredo na obisku Finske dejal, da so ZDA sposobne nove kopenske rakete namestiti v Romuniji in na Poljskem. Rusija to ocenjuje kot grožnjo, na katero mora primerno in recipročno odgovoriti.

Putin se je odzval tudi na nesrečo v ruskem oporišču Njonoksa, v katerem je umrlo več znanstvenikov in po katerem so zaznali povišano radioaktivno sevanje. Dejal je, da so razvijali "obetaven orožni sistem", saj "morajo misliti na svojo varnost". Dodal je, da zaradi vojaške narave projekta ne more razkriti več podrobnosti o eksploziji.

Ameriški strokovnjaki trdijo, da je Rusija preizkušala raketo na jedrski pogon 9M730 burevestnik oz. SSC-X-9 skyfall.

Ameriške rakete za "preprečevanje slabega obnašanja Kitajske"

Ameriški obrambni minister Mark Esper je medtem v intervjuju za Fox News dejal, da je ameriška "glavna skrb" pri razvoju raket Kitajska. "Želimo zagotoviti, da imamo možnost preprečiti kitajsko slabo obnašanje, tako da imamo možnost napadov v srednjem dosegu," je dejal.

Peking je v prvem odzivu na ameriški preizkus ocenil, da bodo ZDA z raketnim preizkusom sprožile nov krog oboroževalne tekme. Kitajska sicer ni bila podpisnica INF-a in ima po navedbah Al Džazire veliko zalogo kopenskih raket srednjega dosega.

ZDA razvijajo nov protiraketni sistem

Pentagon je medtem oznanil, da bodo v četrtek odobrili novo milijardo dolarjev za razvoj tehnično zahtevnega obrambnega sistema "nove generacije" za prestrezanje raket.

ZDA so prejšnji teden podjetju Boeing naročile, da ustavi 1,2 milijarde dolarjev vreden projekt protiraketnega sistema.