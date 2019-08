Trenutek izstrelitve rakete tomahavk na otoku San Nicolas v Kaliforniji. Foto: Reuters

Rusija in Kitajska sta se kritično odzvali na ameriški preizkus. Po mnenju Moskve Washington s tem krepi vojaške napetosti. Peking ocenjuje, da se bo začela nova oboroževalna tekma.

Manevrirno raketo so v ponedeljek uspešno izstrelili iz kopenskega mobilnega lanserja pred obalo Kalifornije. Modificirana manevrirna raketa tomahavk je preletela več kot 500 kilometrov in natančno zadela cilj, je sporočil Pentagon.

Ameriško obrambno ministrstvo je v izjavi namignilo, da začenja program proizvodnje doslej prepovedanega orožja. "Zbrani podatki in izkušnje, pridobljene s tem testom, bodo ministrstvo informirale o razvoju prihodnjih zmogljivosti srednjega dosega," so zapisali po poročanju radia National Public Radio (NPR).

Pogodba INF iz obdobja hladne vojne je prepovedovala posedovanje, proizvodnjo in preizkuse vseh kopenskih raket z dosegom med 500 in 5500 kilometrov, pri čemer so zaradi hitrosti poseben poudarek posvečali jedrskim raketam.

ZDA so od INF-a odstopile z utemeljitvijo, da je pogodbo Rusija kršila z razvojem in nameščanjem nove rakete 9M729, ki lahko nosi tudi jedrske konice. Zveza Nato raketo imenuje SSC-8. Moskva vztraja, da raketa ni kršila pogodbe, saj naj bi imela doseg 480 kilometrov.

Rusija se ne bo odzivala na provokacije

V Rusiji so izrazili obžalovanje zaradi ameriškega preizkusa. "To je obžalovanja vredno. ZDA so se očitno odločile oditi po poti zaostrovanja vojaških napetosti. Na provokacije se ne bomo odzivali," je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass povedal namestnik vodje ruske diplomacije Sergej Rjabkov.

"Ne bomo dovolili, da bi nas potegnili v drago oboroževalno tekmo," je dodal. Povedal je še, da se bo Moskva še naprej enostransko držala moratorija za tovrstni raketni sistem, "tudi če in ko ga bomo sami imeli, dokler ga ZDA ne bodo namestile kjerkoli na svetu".

Peking svari pred novo oboroževalno tekmo

V Pekingu so ocenili, da bodo ZDA z raketnim preizkusom sprožile nov krog oboroževalne tekme, kar bo vodilo v zaostrovanje vojaških konfrontacij. "To bo imelo resen negativen vpliv na mednarodne in regionalne varnostne razmere," je komentiral tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Šuang.

Dodal je, da bi se morale "ZDA duševno posloviti od hladne vojne" in narediti več dejanj, ki vodijo v mednarodno in regionalno varnost ter mir, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Ronald Reagan in sovjetski vodja Mihail Gorbačov sta INF podpisala leta 1987.

Kakšno orožje so testirali Rusi med nesrečo

Ameriški medij NPR je po ameriškem preizkusu spominil na rusko nesrečo pred tednom dni, ko je pri testiranju raketnega motorja na jedrski pogon umrlo več znanstvenikov, pri čemer ameriški znanstveniki trdijo, da je šlo za 9M730 burevestnik oz. SSC-X-9 skyfall, kot jo označuje Nato.