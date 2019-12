Rusija se je po nemškem izgonu ruskih diplomatov odločila za recipročen ukrep. Foto: Reuters

"Kot povračilni ukrep se je ruska stran odločila, da dva zaposlena na nemškemu veleposlaništvu v Rusiji označi za personae non gratae," so sporočili z ruskega zunanjega ministrstva.

Ministrstvo je svojo odločitev sporočilo, potem ko so na pogovor poklicali nemškega veleposlanika Gezo Andreasa von Geyra in izdali uradni diplomatski protest zaradi izgona ruskih diplomatov, ki so ga označili za neutemeljenega.

Berlin je potezo Moskve označil za neupravičeno. Rusija je s tem poslala napačen signal, je sporočil tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva.

Konec avgusta je bil 40-letni Zelimkan Kangošvili v berlinskem parku Kleiner Tiergarten dvakrat od blizu ustreljen v glavo. Ubil naj bi ga ruski državljan, ki so ga aretirali kmalu zatem. Policija ga je identificirala kot Vadima S. 49-letnik od aretacije molči.

Nemško zvezno tožilstvo je nedavno sporočilo, da bi lahko za avgustovskim umorom Gruzijca v Berlinu stala Moskva. Nemčija je zato prejšnji teden iz države izgnala dva ruska diplomata. Rusija je vpletenost v umor zanikala.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek v Parizu ob robu vrha o Ukrajini ponudil pomoč Nemčiji pri preiskavi. Kangošvilija pa je opisal kot borca, ki je bil zelo krut ter se je bojeval s separatisti proti ruskim silam na Kavkazu, vpleten naj bi bil tudi v bombne napade na moskovsko podzemno železnico.

Umor Gruzijca čečenskega rodu, ki je bil v Nemčiji od leta 2016, primerjajo z lansko zastrupitvijo nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala v Združenem kraljestvu, za katerega je London obtožil Rusijo. Zaradi tega primera so se močno zaostrili odnosi med državama.