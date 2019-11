Peterica je bila obsojena spolne zlorabe, in ne spolnega napada oziroma posilstva. Foto: Reuters

Sodišče v Barceloni meni, da ni šlo za posilstvo, češ da je bila žrtev v "stanju nezavesti", in da obtoženi niso bili nasilni oziroma žrtve niso ustrahovali, poroča BBC.

Španska zakonodaja namreč za klasifikacijo spolnega napada, ki je pravno enakovreden posilstvu, zahteva prisotnost nasilja ali ustrahovanja.

Peterica je bila tako obsojena za manjši zločin na zaporne kazni v trajanju od 10 do 12 let. Obsodba za spolni napad bi pomenila daljše zaporne kazni, in sicer od 15 do 20 let.

V Španiji trenutno poteka razprava o tem, ali je posilstvo odvisno od izrecne privolitve ženske v spolni odnos.

Več evropskih držav je v zadnjih letih spremenilo svoje zakonodaje in posilstvo definiralo kot spolni odnos brez privolitve. Švedska je recimo to storila lani, podobno spremembo uvaja tudi Danska.

Sodba barcelonskega sodišča je sledila kljub odločitvi španskega vrhovnega sodišča v podobnem primeru o spremembi obsodbe spolne zlorabe v obsodbo spolnega napada.

Moški napadli deklico, ki je bila pod vplivom alkohola

Moški, dva Španca, dva Kubanca in Argentinec, so bili obsojeni zlorabe deklice med pijančevanjem v zapuščeni tovarni v katalonskem mestu Manresa oktobra 2016.

Tožilstvo je dejalo, da so obsojenci izmenično napadali deklico, ki je bila pod vplivom alkohola in mamil. Eden naj bi vsakemu izmed njih dejal: "Ti si na vrsti. Vsak po 15 minut in brez zamud."

Sodišče je napad označilo za "ekstremno hudega in posebej ponižujočega". Foto: Reuters

Na prejšnjem sodnem zaslišanju je deklica dejala, da se zelo malo spominja, a da je eden izmed moških imel pištolo.

Vsi obsojenci so sicer zanikali obtožbe, a na dekličinem spodnjem perilu so našli DNK enega izmed njih.

Po poročanju španskega dnevnika El País je sodišče razsodilo, da žrtev "ni vedela, kaj počne in česa ne, in posledično ni bila zmožna strinjati se s spolnimi odnosi ali jim nasprotovati, ki jih je z njo imela večina obtoženih".

Obtoženi so tako "lahko izvedli spolno dejanje brez uporabe nasilja ali ustrahovanja".

Sodišče je žrtvi sicer dodelilo odškodnino 12.000 evrov za napad, ki ga je označilo kot "ekstremno hudega in posebej ponižujočega".

Sodniki so izrazili "presenečenost" nad tem, da so tožilci tik pred zdajci spremenili obtožbo iz spolne zlorabe v spolni napad. Kot so dejali, v argumentih tožilstva niso videli razlogov za resnejše kaznivo dejanje.

"Patriarhalna pravica"

Županja Barcelone Ada Colau je sodbo označila za "nezaslišano". "Nisem sodnica in ne vem, koliko let v zaporu si zaslužijo, kar vem, pa je, da to ni zloraba, to je posilstvo," je zapisala na družbenem omrežju Twitter.

Organizacije za ženske pravice so se tudi odzvale zgroženo in z jezo, na družbenih omrežjih pa so uporabniki sodbo komentirali pod ključnikoma "patriarhalna pravica" in "ni zloraba, posilstvo je".